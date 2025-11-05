Cae uno de los dos presuntos sicarios del doble crimen en Playas

El sospechoso es un menor de 16 años que fue encontrado con un fusil. Conoce los detalles

Situación. La Policía busca dar con el paradero del otro responsable.

El malecón del cantón Playas fue escenario de una balacera que dejó dos hombres muertos y un herido la madrugada del pasado 4 de noviembre.

Desde entonces, la Policía Nacional desplegó un amplio operativo para dar con los responsables, presuntamente cuatro sujetos que se movilizaban en dos motocicletas.

El sospechoso es un menor de solo 16 años

En medio de la persecución, una de las motos perdió pista y sus ocupantes huyeron a pie. La otra continuó su marcha, pero uno de los sospechosos cayó al pavimento y fue capturado por los agentes. El detenido resultó ser un menor de 16 años, a quien se le decomisó un fusil.

Según las primeras pericias, con esa misma arma se habría ejecutado el crimen: cinco disparos en la cabeza a cada una de las víctimas. Durante el interrogatorio inicial, el adolescente señaló que el ataque habría sido ordenado por una banda criminal muy conocida en Posorja.

Posteriormente, agentes del orden se desplazaron hasta Posorja, donde realizaron varios allanamientos en busca de los otros implicados.

En los operativos hallaron motocicletas y armas de fuego, pero no lograron detener a los demás sospechosos, informó el coronel Gen Villacís, jefe policial del distrito.

Las víctimas, según los primeros reportes, eran guardianes de las carpas de la playa y no registraban antecedentes penales. Sus muertes han causado conmoción entre los habitantes del cantón, que piden mayor seguridad en las zonas turísticas y en el malecón, donde el eco de los disparos aún resuena entre el miedo y la indignación.

