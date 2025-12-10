Intoxicación en El Morro y Progreso tras un agasajo navideño: ¿qué comida se sirvió?

El caso de intoxicación masiva desbordó la capacidad de atención médica en Playas.

Un agasajo organizado por una empresa para sus trabajadores, el pasado martes 9 de diciembre, en el recinto San Juan, derivó en una intoxicación alimentaria masiva, presuntamente por la ingesta de torta y dulce de tres leches, hechos en Guayaquil.

Los afectados pertenecen a los recintos Sabana Grande, San Juan y Sitio Nuevo, de las parroquias El Morro y Progreso, en Guayas. Algunos trabajadores consumieron el postre en el evento, mientras otros lo llevaron a sus hogares y lo compartieron con sus hijos.

“Mi esposo les dio el dulce a mis hijos y a los pocos minutos comenzaron a vomitar”, relató una madre en los exteriores del Hospital Básico de Playas, donde buscó atención.

Los afectados presentaron dolor abdominal, vómito, diarrea, náuseas, malestar general y descompensación.

Caso desbordó la capacidad de atención médica

La situación rápidamente se volvió crítica. Según testigos, varias personas de Sabana Grande y San Juan fueron trasladadas en baldes de camionetas.

“Vomitaron todo el camino, fue angustioso. Los caminos son malos y parecía que nunca íbamos a llegar”, narró Julio Apolinario, conductor de una de los 15 vehículos que trasladó a los enfermos.

Ante la emergencia se activó el Equipo de Pronta Respuesta Distrital de Salud y el COE Hospitalario, mientras que personal médico del Hospital Básico Playas, el Centro de Salud Urbano, el subcentro Blas Mite, paramédicos del ECU 911 y salvavidas municipales se sumaron a la atención.

“Los médicos no se daban abasto y fue necesaria la intervención del equipo del Centro de Rehabilitación Municipal Blas Mite”, informó Fredy Alejandro, coordinador de Gestión de Riesgos de Playas.

De las 46 personas afectadas, incluidos 15 niños, cuatro quedaron hospitalizadas.

