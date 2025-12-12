Ataque pirata en Puerto Engabao dejó pescador muerto: "pagamos extorsión y nos matan"

La comunidad pesquera vive aterrada en Puerto Engabao, debido a los ataques de piratas en altamar

El ataque pirata ocurrió frente a las costas de Puerto Engabao, comuna que pertenece a General Villamil Playas.

La noche cayó pesada sobre Puerto Engabao. Eran cerca de las 19:00 del jueves 11 de diciembre cuando un grupo de pescadores realizaba su faena habitual, con las embarcaciones navegando a corta distancia unas de otras.

La rutina se quebró de golpe cuando varias lanchas con piratas armados con fusiles de alto calibre los rodearon en cuestión de segundos.

“Nos apuntaron directo y comenzaron a gritar que entreguemos la pesca, los motores y las lanchas”, contó uno de los hombres de mar, que pidió ocultar su identidad por miedo.

El caos se desató cuando uno de los pescadores intentó huir. Los delincuentes respondieron con una ráfaga de disparos. Los proyectiles atravesaron su cuerpo y lo mataron al instante. Luego, las ráfagas se dirigieron hacia otras embarcaciones para obligar a los pescadores a someterse.

“Una vez que nos sometieron, se llevaron los motores de siete embarcaciones. Nos dejaron al garete”, relató otro de los afectados. Tras el ataque, los piratas tomaron rumbo hacia Puerto Bolívar, según los testimonios.

Las lanchas que conservaron sus motores remolcaron a las víctimas hasta tierra. A las 22:00, arribaron con el cadáver del pescador, identificado como Aníbal Tomalá García, de unos 60 años. “Llegamos sin pesca, sin motores y con un compañero muerto. Qué tragedia… ¿hasta cuándo tanta desgracia?”, lamentó uno de ellos.

Pescadores no denuncian por temor

El miedo entre los pescadores es profundo y antiguo. “No es la primera vez. Este año ya nos han asaltado tres veces, con muertos. No denunciamos por temor. Si hablamos, nos amenazan con matarnos”, confesó un pescador mientras observaba la faena interrumpida por la violencia.

Otro trabajador del mar agregó un dato inquietante: “La mayoría estamos vacunados… pagamos para que nos cuiden, pero igual nos asaltan”.

En Puerto Engabao, la pesca se ha vuelto una actividad teñida de miedo. Los hombres que salen al mar no solo buscan sustento; también rezan para volver con vida.

