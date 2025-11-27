Violencia en Playas se agrava con cinco asesinatos en menos de una semana
La Policía Nacional detuvo a ocho supuestos delincuentes en el operativo Olas de Paz 1.0
La inseguridad volvió a sacudir a General Villamil Playas este jueves 27 de noviembre, cuando un taxista informal fue asesinado por supuestos sicarios en la calle Alexander.
El ataque ocurrió alrededor de las 06:10, según el reporte preliminar de la Policía Nacional, del Distrito Playas.
De acuerdo con las primeras indagaciones, dos individuos a bordo de una motocicleta interceptaron al conductor, identificado únicamente por su clave de trabajo “7/3”, utilizada en la estación de taxis donde laboraba.
Ambos agresores huyeron en dirección a la parroquia Posorja tras disparar varias veces contra la víctima.
Sus familiares trasladaron el cuerpo y el vehículo antes del levantamiento oficial. En el lugar del crimen se encontraron panfletos con mensajes que acusaban al taxista de ser informante de grupos delictivos.
Agentes de la Policía, Criminalística y la Unase (Unidad Nacional de Investigación, Antisecuestros y Extorsión) acudieron al sitio para recabar evidencias y avanzar en las investigaciones.
Este hecho se suma a otros registrados durante la semana, que dejaron cinco muertes violentas en el cantón.
Ocho detenidos en el operativo Olas de Paz
La Policía Nacional ejecutó el operativo Olas de Paz 1.0 en varios sectores de Playas y en la parroquia Posorja, logrando la aprehensión de ocho personas presuntamente vinculadas con extorsión, sicariato, microtráfico y secuestro, incluidos tres menores de edad y una mujer.
El jefe policial del distrito, Gen Villacís, informó que durante la intervención se incautaron diversas evidencias, entre ellas: dos motocicletas, tres terminales móviles, un teléfono celular, 176 fundas con presunta heroína y 46 gramos de marihuana.
Los detenidos habrían confesado que llegaron del cantón Quevedo, provincia de Los Ríos, con la misión específica de “dar bala y tirar explosivos" al negocio que se negara a pagar las extorsiones.
Según Villacís, estos operativos se mantendrán de forma continua con el fin de frenar el avance de las estructuras criminales y restablecer la seguridad ciudadana en el cantón.
La comunidad, entretanto, exige presencia permanente de las fuerzas del orden y acciones sostenidas que devuelvan tranquilidad a un territorio que en los últimos meses ha sufrido explosiones, amenazas y asesinatos relacionados con grupos delictivos organizados.
