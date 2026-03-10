Expreso
Yilda Banchón.
Yilda Banchón lanzó con mucho esfuerzo y cariño su nuevo trabajo.Instagram Yilda Banchón

Madre de Yilda defiende a la cantante tras críticas por su canción 'Completito tú'

Yilda Rivera levanta la voz por los cuestionamientos que ha recibido su hija tras el lanzamiento de tema

La madre de la cantante ecuatoriana Yilda Banchón defendió públicamente a su hija tras las críticas que recibió en redes sociales por el lanzamiento de su canción Completito tú. Yilda Rivera aseguró que se trata de un proyecto musical realizado con esfuerzo familiar y sin intención de perjudicar a nadie, y lamentó que los comentarios negativos hayan afectado emocionalmente a la artista.

El tema fue lanzado recientemente junto con su video musical, pero la propuesta generó diversas reacciones en redes sociales. Según Rivera, varios de esos comentarios terminaron afectando a la joven cantante.

Su progenitora indicó que la expectativa fue alta. “Pintamos la casa del vecino de rosado, la banda de pueblo apoyó. Sacar una canción con video se hace con mucho esfuerzo y cariño”. Añadió que es la primera vez que su hija enfrenta una ola de comentarios negativos en redes sociales.

Explicó que mensajes como “¿y quién es ella?” o críticas sobre su apariencia resultaron dolorosos.

También cuestionó el tono de varios comentarios, especialmente porque, según dijo, provinieron de mujeres y se publicaron coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer. “Es difícil de entender. Es un proyecto sano, hecho con trabajo familiar y sin hacer daño a nadie”, añadió.

Quejas por falta de apoyo

Por su parte, Yilda Banchón se refirió a lo que considera una falta de apoyo al talento ecuatoriano, tanto en redes sociales como en el medio artístico.

Manifestó que en ocasiones ha pedido a colegas o conocidos que utilicen su canción en videos o contenidos digitales, pero aseguró que muchas veces no recibe respuesta. Valora el respaldo de quienes se han tomado el tiempo de escuchar su nuevo sencillo. Por más que digan que los artistas deben bañarse en aceite, no son de palo.

