Conflicto en Oriente Medio: Irán promete ojo por ojo ante ofensiva de Trump

La tensión entre Irán, Estados Unidos e Israel entra en una fase crítica tras las declaraciones del presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf. El funcionario advirtió que Teherán ejecutará represalias directas contra las infraestructuras de sus oponentes si continúan las operaciones contra instalaciones en suelo iraní. A través de la red social X, Ghalibaf aseguró que la respuesta será "inmediata y proporcional", bajo la premisa de una defensa de reciprocidad absoluta ante cualquier ofensiva externa.

Respuesta técnica y estratégica

El dirigente iraní precisó que cualquier daño a los activos estratégicos del país derivará en un ataque equivalente. “Si inician una guerra contra las infraestructuras, atacaremos sin duda sus infraestructuras”, manifestó Ghalibaf. Esta postura establece un escenario de confrontación técnica donde los objetivos logísticos y energéticos de los países involucrados pasan a ser blancos prioritarios en el teatro de operaciones de Próximo Oriente.

Escala militar y oferta de diálogo

En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha mostrado una postura ambivalente respecto al manejo de la crisis. Este martes, el mandatario dejó abierta la posibilidad de retomar conversaciones con el Gobierno iraní, aunque simultáneamente admitió que podría no ser necesario iniciar un nuevo proceso de negociación. Estas declaraciones coinciden con el anuncio de una jornada de bombardeos intensos contra objetivos vinculados a Irán, lo que marca una contradicción entre la retórica diplomática y la actividad militar en la región.

Condicionamiento de las negociaciones

Durante una entrevista con la cadena Fox News, Trump señaló que estaría dispuesto a dialogar "si se dan las condiciones adecuadas", aunque matizó que el acercamiento dependerá estrictamente de los términos propuestos por la Casa Blanca. Pese a este escenario, el presidente estadounidense expresó escepticismo sobre la utilidad de un nuevo diálogo en este momento, afirmando que "en cierto modo" ya no requiere hablar con Teherán, mientras se coordina la ofensiva más intensa desde el inicio de las hostilidades.

