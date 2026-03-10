Plex vs Fernanfloo: el duelo de La Velada del Año 6 que promete romper internet

El 9 de marzo, el streamer Ibai Llanos confirmó que los youtubers se enfrentarán como co-main event en La Velada del Año 6.

La Velada del Año se ha convertido en uno de los eventos más grandes del entretenimiento digital en habla hispana, una nueva tradición en la cultura del streaming que va ya por su sexta edición. Organizada por Ibai Llanos, el espectáculo mezcla combates de boxeo amateur entre creadores de contenido con presentaciones musicales y una producción de estadio que cada año rompe récords de audiencia en plataformas.

Entre los combates más esperados está el enfrentamiento entre Fernanfloo y YoSoyPlex, quienes ya conocen el ring del evento; ambos participarán por segunda vez en la velada, luego de haber conseguido victorias en sus apariciones anteriores, lo que eleva aún más la expectativa alrededor de este duelo entre dos generaciones distintas de YouTube.

​Fernanfloo: una leyenda de YouTube que vuelve al ring

Con más de 50 millones de suscriptores en YouTube, Fernanfloo es considerado una de las grandes leyendas de la plataforma en habla hispana. El creador salvadoreño se hizo conocido por sus videos de humor, gameplays y sketches que marcaron a toda una generación de usuarios en la década de 2010.

Su primera participación en La Velada del Año fue en la tercera edición del evento, cuando se enfrentó al creador español Luzu. En aquella ocasión, Fernanfloo logró llevarse la victoria, demostrando que su presencia en el ring podía ir más allá de la nostalgia que genera su figura dentro de la cultura de internet.

Fernanfloo en la Velada del Año 3 tras su combate con Luzu. fernanfloo via instagram

De cara al nuevo combate, el salvadoreño incluso ha calentado el ambiente con declaraciones durante la presentación oficial, donde aseguró que aceptó la pelea porque cree que tiene posibilidades de vencer a su rival. Siguiendo las declaraciones de Llanos durante el cara a cara, Fernan habría aceptado la pelea tras ver el desempeño de Plex, mismo que categoriza como "malo, flojo" y hasta un poco "robótico".

De igual manera, otra de las declaraciones que más circularon en redes sociales fue el llamado debate del "casco". Según el testimonio de Plex, había solicitado pelear sin casco; sin embargo, al no ser posible por motivos de seguridad, el español propuso utilizar un casco olímpico.

¿La razón? Simple: quería “salir bien en las fotos”, ya que así se notaría más su rostro. Ante esto, Fernan respondió que lo pensaría, pero que, de aceptar, Plex tendría que subir las fotos incluso si terminaba con la nariz rota.

Plex: el creador aventurero que sorprendió en la Velada

Del otro lado del ring estará YoSoyPlex, uno de los creadores españoles más populares de los últimos años. Su canal ha ganado notoriedad gracias a videos de retos extremos, viajes alrededor del mundo y proyectos ambiciosos que lo han consolidado como una figura influyente dentro del ecosistema digital.

Su debut en el ring ocurrió en La Velada del Año 4, donde protagonizó el combate estelar frente al creador mexicano El Mariana. En una pelea muy disputada que incluso requirió un asalto extra, Plex terminó llevándose la victoria, dejando claro que también podía destacar en el formato del evento.

Después de 4 rounds Plex se levantaba ganador ante El Mariana en la Velada del Año 4. plex via instagram

Ahora regresa al cuadrilátero con la posibilidad de mantener su invicto en la velada, aunque frente a un rival con enorme peso histórico dentro de YouTube y del evento en sí.

Por su parte, Plex también dedicó unas palabras durante la presentación para agradecer a quienes lo apoyan en esta nueva participación; entre ellos mencionó a su novia, la popular cantante española Aitana. Nombre que además, ha empezado a circular entre los fanáticos como una posible integrante de la cartelera de artistas invitados.

Fernanfloo a Plex: "si llegas a perder será lamentable"

😂Aitana: pic.twitter.com/aiDlVE3kAc — Fley (@fley_es) March 9, 2026

Un combate con sabor a choque generacional

El enfrentamiento entre Fernanfloo y Plex promete convertirse en uno de los momentos más comentados de la sexta edición del evento. Más allá del resultado deportivo, el combate representa el choque entre dos figuras clave de distintas etapas de la cultura de internet.

La pelea formará parte de la cartelera de La Velada del Año 6, que se celebrará el 25 de julio en Sevilla y podrá seguirse en directo a través de las plataformas de streaming de Ibai Llanos, como Twitch, YouTube y TikTok.

