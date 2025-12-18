Arcsa halla más de 640 medicamentos irregulares en operativo en Hospital del Guasmo

Arcsa ejecutó un operativo de control en los exteriores del Hospital Guasmo Sur, en el sur de Guayaquil.

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) ejecutó un operativo de control en los exteriores del Hospital Guasmo Sur, en el sur de Guayaquil, con el fin de prevenir la comercialización ilegal de productos de uso y consumo humano y reducir riesgos para la salud de los ciudadanos.

Durante la intervención, personal técnico de la entidad inspeccionó carpas improvisadas que operaban de forma informal en los alrededores de esta casa de salud. En una de ellas se identificaron 574 productos irregulares, entre los que constaban 91 medicamentos de venta bajo receta médica comercializados sin control, 60 medicamentos caducados, 58 medicamentos adulterados, 271 dispositivos médicos presuntamente provenientes de instituciones públicas, 89 dispositivos médicos sin registro sanitario y cinco dispositivos médicos vencidos.

De manera complementaria, Arcsa extendió los controles a farmacias ubicadas en el perímetro del hospital. Como resultado de estas inspecciones, una de ellas fue clausurada tras detectarse el almacenamiento de 67 productos sin registro sanitario, correspondientes a 62 medicamentos y cinco dispositivos médicos.

Análisis. Durante la jornada se analizaron instrumentos y medicinas. cortesia Acess

En total, el operativo dejó 641 productos decomisados, los cuales, según la entidad, representaban un potencial riesgo para la salud de la población debido a la falta de garantías sobre su calidad, seguridad y eficacia.

Un operativo en los alrededores del @HGuasmoSur de #Guayaquil permitió detectar más de 640 medicamentos y dispositivos médicos irregulares, caducados y adulterados. 🚨💊



Boletín en ➡️ https://t.co/Kaigy2shoC 👈🏽#ArcsaControla ✅#ElNuevoEcuador 🇪🇨 pic.twitter.com/oSJWCdz1PB — Arcsa Ecuador (@Arcsa_Ec) December 18, 2025

Arcsa advirtió que la adquisición de medicamentos y dispositivos médicos en espacios no autorizados, como carpas improvisadas o comercios informales, expone a los ciudadanos a posibles afectaciones graves a la salud. La institución reiteró que estos productos deben adquirirse únicamente en establecimientos regulados.

Otros casos en hospitales de Guayaquil

En un operativo realizado en los exteriores del Hospital Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón, equipos técnicos de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), en coordinación con la Gobernación del Guayas, inspeccionaron siete establecimientos, de los cuales dos fueron clausurados por incumplimientos a la normativa sanitaria.

En la primera farmacia clausurada se hallaron cerca de 100 ampollas de Tétanol sin registro sanitario ecuatoriano, supuestamente ingresadas de contrabando. Estas vacunas requieren una estricta cadena de frío para conservar su efectividad, por lo que su comercialización irregular representa un riesgo severo para la salud pública.

