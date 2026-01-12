Estos perritos rescatados en Quito buscan un hogar y te robarán el corazón

Conoce a los perritos de Stranger Dogs que esperan adopción en Quito

Cuatro perritos rescatados en Quito esperan una nueva oportunidad para encontrar un hogar definitivo. Lucero, conocida como “La Demotragón”; Adita, alias “Once, la valiente”; y Karina, quien representa a “Will, la sobreviviente”, son animales de compañía que encarnan historias de resiliencia y fortaleza tras haber superado situaciones adversas.

Ellos forman parte de Stranger Dogs, una campaña impulsada por la Unidad de Bienestar Animal (UBA) del Municipio de Quito, que toma como inspiración la popular serie Stranger Things para acercar a más vecinos al mundo de la adopción responsable de perros rescatados.

La iniciativa busca generar empatía y conexión emocional con la ciudadanía, mostrando que detrás de cada animal hay una historia de lucha y esperanza. A través de personajes que evocan valentía, liderazgo y solidaridad, la UBA promueve la adopción como un acto que transforma vidas.

A estos protagonistas se suman Vivian, “Mike, la líder del grupo”; Margarita, “Dustin, la sonrisa del grupo”; Sandra, “Max, la intrépida”; y Camila, “Steve, la protectora”. Todos ellos permanecen bajo el cuidado municipal y esperan integrarse a un hogar donde reciban afecto, cuidados y compromiso responsable.

Las adopciones se realizan en los Centros de Atención Veterinaria, Rescate y Acogida Temporal (CAVRAT) de Quito. Los puntos habilitados son:

CAVRAT Calderón, ubicado en las calles Semillas y Panamericana Norte

CAVRAT Quito Sur, en las calles Francisco Fuentes y Gaspar Cujías

La atención al público es de lunes a domingo, de 08h00 a 16h30, lo que facilita que más personas puedan informarse y completar el proceso de adopción.

Además, la Unidad de Bienestar Animal organiza ferias de adopción cada fin de semana en distintos puntos de la ciudad. La más próxima se realizará el 18 de enero en el parque La Carolina, donde los asistentes recibirán acompañamiento y orientación para quienes estén listos para sumar un nuevo integrante a su familia.

Perritos rescatados protagonizan campaña que impulsa adopciones en Quito Cortesía UBA

Durante 2025, Quito ya registró 621 adopciones entre perros y gatos, una cifra récord que refleja el creciente interés ciudadano por la adopción responsable. Cada una de estas historias confirma que adoptar no solo cambia la vida de un animal rescatado, sino que también transforma a las familias que deciden abrirles las puertas de su hogar.

