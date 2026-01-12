70 días sin siniestros de tránsito: así impactan los operativos viales en Quito

Agentes de la AMT realizan controles preventivos de velocidad en la avenida Simón Bolívar, uno de los puntos críticos de siniestralidad.

Dos personas fallecidas y 15 siniestros de tránsito por día fue el promedio que registraba Quito antes de reforzar su estrategia de seguridad vial. Estas cifras, concentradas principalmente en la avenida Simón Bolívar, la Ruta Viva y la Mariscal Sucre, llevaron al Municipio a aplicar siete medidas urgentes para reducir la siniestralidad en la capital, dentro de la campaña “Cada vida cuenta”, vigente desde el 11 de noviembre.

Le invitamos a que lea: “Vamos a hacer respetar la ciudad”, dice Pabel Muñoz por uso político del coliseo

Así lo explicó Washington Martínez, director de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), quien detalló que las acciones se implementaron en un contexto crítico. “Quito tenía un promedio de dos fallecidos y 15 siniestros diarios. Era necesario actuar con medidas preventivas y sostenidas”, señaló en entrevista.

Siete acciones para reducir los siniestros de tránsito en Quito

Las nuevas disposiciones se suman a los controles sancionatorios que la AMT ejecuta desde 2024, siempre bajo normativa vigente y con notificación previa a la ciudadanía. El paquete de medidas incluye:

Incremento de controles preventivos de velocidad en 13 puntos críticos.

Restricción al transporte pesado en la avenida Simón Bolívar y la Ruta Viva.

Refuerzo y renovación periódica de la señalización vial.

Instalación de radares educativos, que alertan pero no sancionan.

Campaña pública permanente contra el exceso de velocidad.

Impulso al programa Conductor Elegido.

Alianza con medios de comunicación para difundir mensajes constantes de prevención.

Primeros resultados en vías de alto riesgo

Radares en la Ruta Viva y la Simón Bolívar: ¿cuándo funcionarán? Leer más

Martínez destacó que los primeros resultados ya son visibles, especialmente en la Ruta Viva. “Hemos superado los 70 días sin siniestros causados por vehículos pesados y, en su momento, alcanzamos 55 días sin fallecidos”, indicó. El último deceso registrado en esa vía correspondió a un peatón que cruzó por un sitio no autorizado.

En total, los operativos se mantienen en 13 puntos críticos, 10 ubicados en la Simón Bolívar y tres en la Ruta Viva, considerados los tramos con mayor historial de accidentes graves.

Transporte pesado: control y corresponsabilidad

La restricción al transporte pesado, aplicada desde el 1 de enero, ha contado —según la AMT— con la colaboración del sector transportista. Los conductores deben cumplir requisitos como permiso de operación, revisión técnica vehicular aprobada, sistema GPS y procesos de capacitación.

“Esto nos permite evitar vehículos fantasmas y saber exactamente quién conduce cada unidad”, explicó Martínez. Hasta el momento, la AMT ha recibido 6.000 solicitudes de salvoconductos, de las cuales 2.000 ya fueron aprobadas.

Señalización y radares educativos

En las zonas de mayor siniestralidad, la señalización se renueva cada tres meses para garantizar su visibilidad y efectividad. Además, los radares educativos —que no generan multas— se instalan estratégicamente para alertar a los conductores sobre la velocidad a la que circulan y fomentar una conducción responsable.

El Centro Histórico de Quito recupera su vida nocturna Leer más

Alcohol y volante: un problema persistente

Aunque el programa Conductor Elegido no depende directamente de la AMT, la entidad ha reforzado acciones en sectores con alta concentración de bares y discotecas. El balance de 2024 refleja la magnitud del problema: 890 personas fueron detenidas por conducir en estado de embriaguez en Quito.

“El alcohol y el exceso de velocidad siguen siendo factores determinantes en los siniestros graves”, advirtió Martínez, al confirmar que los controles en estos dos ejes continuarán durante todo el año.

Próximos datos y proyección

El director de la AMT adelantó que la próxima semana se presentará un análisis estadístico comparativo de la siniestralidad vial entre 2022 y 2025, con el objetivo de medir el impacto real de las medidas aplicadas.

“Aspiramos cerrar el año con mejores estándares de seguridad vial. Cada acción apunta a un solo objetivo: salvar vidas”, concluyó.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.