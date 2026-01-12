Radares en la Ruta Viva y la Simón Bolívar: ¿cuándo funcionarán?

La Ruta Viva y la avenida Simón Bolívar son vías con mayor flujo vehicular y registran altos índices de siniestralidad

Como parte de las acciones preventivas para reducir los siniestros de tránsito en Quito, en enero de 2026 entrarán en funcionamiento seis radares educativos en dos de las vías con mayor circulación vehicular y altos índices de siniestralidad: la Ruta Viva y la avenida Simón Bolívar.

Los dispositivos no tendrán carácter sancionatorio y su objetivo principal será generar conciencia entre los conductores sobre el respeto a los límites de velocidad.

Los equipos se colocaron este 12 de enero de 2026 en puntos estratégicos identificados como zonas de alta siniestralidad. Cuatro de los radares se instalaron en la avenida Simón Bolívar, específicamente en los sectores de El Troje, a la altura de la estación de Emgirs, en la Loma de Puengasí y cerca de la Universidad Internacional.

Los otros dos dispositivos se ubicaron en la Ruta Viva: uno en sentido norte–sur, a la altura de la calle Enrique Gil Gilbert, y otro en sentido este–oeste, aproximadamente a 170 metros del puente vehicular. Aunque ya están instalados, todavía no se encuentran operativos.

Una medida preventiva en la ciudad

Antes de su puesta en marcha, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) realizará una capacitación a los agentes civiles de tránsito, prevista para el próximo 19 de enero. Una vez concluido este proceso, los radares comenzarán a funcionar como parte de la estrategia preventiva de control vial.

La AMT recalcó que estos radares no emitirán multas. Su función será alertar a los conductores para que reduzcan la velocidad y, además, recopilar información sobre los patrones de circulación en estas vías, consideradas entre las más peligrosas de la capital. Con estos datos se busca fortalecer las políticas de seguridad vial.

Cuatro fallecidos en enero

Los siniestros de tránsito es una problemática que se mantiene en la ciudad. De acuerdo con cifras de la AMT, hasta el 8 de enero de 2026 se registraron 71 siniestros en Quito, con un promedio de 8,8 eventos por día. Estos accidentes dejaron 28 personas lesionadas y cuatro fallecidas.

Si comparamos en años previos, según datos del visor Quito Data Vial, durante todo enero de 2023 se contabilizaron 262 siniestros, en enero de 2024 fueron 252 y en enero de 2025 la cifra ascendió a 281 eventos viales, un promedio de 9,06 al día.

