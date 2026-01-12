Expreso
barrio Huachi La Dolorosa en Ambato
En este sector del sur de Ambato, los ocho sujetos ingresaron violentamente a una vivienda y asesinaron a un hombre y a su hijo, de apenas 14 años.YADIRA ILLESCAS

Doble sicariato en Ambato: Padre e hijo fueron asesinados en Huachi La Dolorosa

Atacantes reclamaban por la presunta venta de drogas, según vecinos del sector

Con balas y disparos se terminó la tranquilidad en el barrio Huachi La Dolorosa, en el sur de Ambato. Sus habitantes se resguardaron en las viviendas mientras sicarios asesinaban a un padre y su hijo.

Ocho tipos llegaron en dos vehículos, una camioneta blanca doble cabina y un automóvil negro. Forzaron las seguridades de la vivienda y, mientras gritaban acusaciones sobre presunta venta de droga, comenzaron a disparar de manera indiscriminada contra sus habitantes.

Darwin Vera Pineda fue asesinado en una de las habitaciones, mientras su hijo José Gregorio Duarte, de 14 años, fue alcanzado por las balas cuando intentaba salir de la casa y su cadáver quedó en la calle.

“Pensamos que era una balacera entre bandas, fue horrible, nadie salió”, relató un morador.

Durante el ataque, dos personas más resultaron heridas. Cristopher Daniel Palacios terminó con impactos en el brazo y el omóplato izquierdo. Él fue trasladado en ambulancia hasta el Hospital Regional Ambato.

Frank Eduardo Buitrón Zúñiga, herido en el hombro izquierdo, se negó a ser llevado a una casa de salud y abandonó el lugar por sus propios medios.

Testigo se negó a colaborar

Al sitio llegaron unidades especializadas de la Policía Nacional, Dinased (Dirección Nacional de Investigación de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Secuestro y Extorsión) , Criminalística y Flagrancia.

Los agentes levantaron varios indicios balísticos y una funda transparente con una sustancia vegetal verdosa, que forman parte de la investigación.

El fiscal de turno ordenó el levantamiento de los cuerpos y su traslado al Centro Forense.

La principal testigo del hecho no colaboró con las autoridades ni proporcionó información sobre los atacantes, según mencionó la Policía.

Mientras avanzan las investigaciones, el miedo quedó instalado en este barrio, que vio cómo se fue la calma.

