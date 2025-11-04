Más de 4.500 cosméticos caducados fueron decomisados en un mercado del sur de Quito

Miles de cosméticos irregulares y caducados fueron hallados por las autoridades en un operativo en un mercado de Quito

Funcionarios de Arcsa y Policía Nacional incautaron artículos vencidos o sin registro sanitario en el Mercado Las Cuadras.

Labiales, cremas, sombras, perfumes y champús fueron parte de los más de 4 500 productos cosméticos e higiénicos decomisados por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) durante un operativo ejecutado en el mercado de Las Cuadras, en el sector de Chillogallo, sur de Quito.

Productos de belleza estaban caducados

La intervención se realizó con el apoyo de la Policía Nacional y permitió identificar la venta de artículos que no contaban con registro sanitario o que se encontraban caducados. Entre los productos retirados se encontraron cremas corporales, labiales, sombras de ojos, champús, perfumes y otros tipos de maquillaje.

De acuerdo con la Arcsa, este tipo de artículos representan un riesgo para la salud de los consumidores, pues su composición, al no estar regulada, puede provocar reacciones adversas, irritaciones o infecciones en la piel. Por ello, la institución recordó a la ciudadanía que antes de adquirir productos cosméticos o de higiene personal, deben verificar que estos cuenten con el registro sanitario vigente y el etiquetado correspondiente.

La Agencia informó que continuará con los operativos de control en mercados y establecimientos comerciales del Distrito Metropolitano de Quito para prevenir la venta de productos que no cumplan con la normativa sanitaria.

Estos son los pasos para denunciar:



Descargar la aplicación Arcsa Móvil: Disponible en Play Store para dispositivos Android y en la App Store para teléfonos Apple.

Abrir la aplicación y seleccionar la opción Control Ciudadano.

Llenar la información solicitada.

Especificar el tipo de irregularidad. En la sección ‘Razones’, se debe escoger la opción más adecuada.

Incluir el nombre del establecimiento y datos de ubicación. También se puede adjuntar una fotografía del producto o del lugar.

Llenar los datos de contacto. Es necesario proporcionar la información de contacto para dar seguimiento.

