detenidos por robo en el Centro Histórico de Quito
Los dos presuntos asaltantes fueron detenidos cerca del túnel de San Diego, Centro Histórico de Quito.cortesía Policía

Capturan a dos extranjeros por robo a pasajeros en el Centro Histórico de Quito

Dos extranjeros fueron capturados por la Policía Nacional tras asaltar a pasajeros en el Centro Histórico de Quito.

La mañana de este martes 4 de noviembre de 2025, la Policía Nacional informó sobre la captura de dos presuntos delincuentes dedicados al robo a personas en el Centro Histórico de Quito. Los individuos, de nacionalidad extranjera y con antecedentes penales, fueron detenidos tras una persecución policial que se inició en el sur de la capital.

Denuncia ciudadana sobre el asalto

Según el informe policial, la alerta se generó luego de una denuncia ciudadana que advertía sobre un asalto en una unidad de transporte público que circulaba en sentido norte–sur por la avenida Mariscal Sucre. Los sospechosos habrían intimidado con armas blancas a los pasajeros a la altura del puente de San Roque, despojándolos de sus pertenencias.

Tras el aviso, equipos del eje investigativo y preventivo de la Policía ejecutaron una rápida persecución ininterrumpida, que culminó cerca del túnel de San Diego, donde se logró la aprehensión de los dos hombres. En su poder se encontraron armas blancas y los objetos robados, que fueron devueltos a las víctimas.

Los detenidos son extranjeros

Las autoridades confirmaron que uno de los detenidos es de nacionalidad colombiana y el otro venezolana. Ambos fueron puestos a órdenes de la Fiscalía, mientras se amplía la investigación para determinar si estarían involucrados en otros robos registrados en la zona.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de mantener operativos de control e investigación en sectores de alta concurrencia como el Centro Histórico, con el objetivo de prevenir delitos y fortalecer la seguridad ciudadana.

