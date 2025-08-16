Miller Bolaños y su sentencia: ¿Volverá a jugar con Guayaquil City? | Esto se sabe

El jugador fue sentenciado a 8 meses de prisión, pero la duda está presente por la continuidad de su carrera en el fútbol

El jugador ecuatoriano Miller Bolaños fue sentenciado a ocho meses de prisión el viernes 15 de agosto por el delito de intimidación, razón por la que nace la pregunta: ¿podrá volver a jugar profesionalmente con su club Guayaquil City?.

El atacante del conjunto ciudadano se ha mantenido activo con en los dos torneos en que participa su equipo. Esta temporada ha jugado en 20 partidos en la Serie B y ha convertido 8 goles. Asimismo, tuvo participación en el único cotejo de Copa Ecuador, en el que vencieron 3-1 a Mushuc Runa y avanzaron a los octavos de final.

La continuidad de su carrera es una incógnita luego que un juez de la Unidad Judicial de Daule dictó la pena tras una audiencia de procedimiento abreviado, donde se expusieron pruebas que lo vinculan con amenazas y disparos en una urbanización en la noche del 14 de junio del presente año.

Miller Bolaños, capitán de Guayaquil City, fue arrestado por portar un arma de fuego en Daule. Instagram: @guayaquilcityfc

Según la información revelada por el portal deportivo Studio Fútbol, Miller no tiene una prohibición de seguir jugando con Guayaquil City. Así lo aclaró el abogado de Bolaños Alfredo Arboleda.

Argumentos del representante legal de Bolaños:

"Jurídicamente no hay una prohibición para que Miller Bolaños pueda ser acreedor a la suspensión condicional de la pena. Es un tema que se debe debatir y alegar con los elementos que hemos recaudado para justificar cada uno de los requisitos establecidos.

Él puede jugar, estar allí. No hay boleta de captura, como han dicho algunos medios que sugieren que ya lo van a detener. Lo que hemos recibido el día de hoy es una sentencia oral; todavía falta la sentencia por escrito. Son situaciones que permiten que él pueda jugar y cumplir con las medidas alternativas que ha venido acatando desde el inicio del proceso.

Como le digo, hasta saber finalmente qué sucede, premeditar o asumir que estará privado de libertad por ocho meses y que no podrá jugar es un criterio adelantado, incorrecto y antijurídico. Lo importante es que sepan que él está afrontando un proceso, haciéndose responsable de sus acciones y defendiéndose jurídicamente como corresponde, con la ley en la mano, tratando de resarcir el daño ocasionado. Eso es importante. En esta audiencia quedó claro que ha reparado íntegramente a las víctimas".

¿Qué dijo Guayaquil City sobre Miller Bolaños?

Hasta el momento Guayaquil City no se ha pronunciado al respecto de la situación de Miller Bolaños, quien no solo que ha venido jugando permanentemente en la Serie B y Copa Ecuador, sino también es uno de los capitanes del equipo.

Con el dictamen del juez, el Killer, como también es conocido, debe presentarse periódicamente ante las autoridades y tiene prohibido salir del país como parte de las medidas cautelares impuestas.

