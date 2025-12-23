Tormenta azotará California en Navidad y obliga a evacuaciones

Un río atmosférico amenaza al sur de California con lluvias extremas, evacuaciones y riesgo de inundaciones en Navidad

Según los pronósticos meteorológicos, el sur de California, en Estados Unidos, recibirá el impacto de un río atmosférico, una alargada banda de humedad concentrada en la atmósfera que provocará fuertes lluvias, vientos intensos y grandes nevadas en plena época navideña.

Las alertas se activaron en varias ciudades y contemplan evacuaciones preventivas este martes 22 de diciembre de 2025, ante el riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS) emitió una alerta de inundación vigente hasta la noche del 18 de diciembre de 2025, debido a la posibilidad de “inundaciones urbanas generalizadas y significativas, un alto riesgo de desprendimientos de rocas y lodo, así como crecidas rápidas en arroyos, riachuelos y ríos, que probablemente requerirán rescates en aguas turbulentas”.

De acuerdo con el pronóstico, se esperan acumulaciones de 7,5 a 15 centímetros de lluvia en las zonas costeras y los valles, mientras que en las estribaciones y áreas montañosas podrían registrarse entre 12,5 y 28 centímetros.

El mayor foco de preocupación se concentra en las zonas afectadas por los incendios forestales de enero pasado en Los Ángeles, donde los suelos debilitados aumentan el riesgo de deslaves, generando alarma entre los habitantes.

Evacuaciones preventivas en zonas de alto riesgo

Las autoridades han emitido órdenes de evacuación para las propiedades ubicadas en áreas de mayor riesgo. En varios sectores, la policía recorre las viviendas puerta a puerta para alertar a los residentes y pedirles que busquen refugio.

Todo el sur de California permanece bajo alerta por tormenta invernal, considerada una de las más fuertes de los últimos años para la temporada navideña. Las autoridades han recomendado a los residentes permanecer en casa y evitar desplazamientos innecesarios.

Como medida preventiva, se instalaron barreras y sacos de arena para reducir el riesgo de deslizamientos de tierra en las zonas más vulnerables.

También se prevén vientos muy fuertes y potencialmente dañinos desde este martes 22 hasta la mañana del viernes 25 de diciembre, especialmente en la costa y en las zonas montañosas del interior del sur de California, donde podrían registrarse cortes de energía eléctrica y afectaciones a la infraestructura. Ante este escenario, las autoridades recomendaron a los residentes mantener provisiones y estar preparados.

Tormenta invernal se intensifica y deja una víctima mortal en el norte de California

El río atmosférico ya golpeó el norte del estado, donde se reportó una persona fallecida a causa de las inundaciones. El riesgo aumentará en toda el Área de la Bahía de San Francisco y la Costa Central a medida que avance la semana.

La Patrulla de Caminos de California advirtió sobre condiciones peligrosas en las carreteras durante la Nochebuena, con las lluvias más intensas concentradas en el sur del estado, desde Santa Bárbara hasta cerca de la frontera con México.

En las zonas de mayor altitud, como la Sierra Nevada, se esperan fuertes nevadas y vientos intensos, lo que generará condiciones de viaje especialmente riesgosas hacia los destinos turísticos durante las celebraciones de Navidad.

