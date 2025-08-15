UFC 319 | Du Plessis vs Chimaev EN VIVO: Horarios y canales para ver las peleas hoy

Este sábado 16 de agosto se dará el combate por el título de las 185 libras entre el sudafricano (campeón) y el ruso

Este sábado 16 de agosto, la UFC vuelve a la carga con un evento de lujo. El UFC 319 se tomará el United Center de Chicago, con una cartelera que promete emociones fuertes y una batalla estelar por el codiciado cinturón del peso medio entre dos peleadores con un palmarés intachable.

El sudafricano Dricus Du Plessis y el ruso Khamzat Chimaev se enfrentarán en un épica combate a cinco asaltos por el título de las 185 libras. Se espera una continda electrizante entre dos de los mejores exponentes de la división de la empresa más grande de las artes marciales mixtas.

Pero el evento no se queda solo con el plato fuerte. Además de la pelea estelar, la batalla más esperada de la noche será la que protagonizarán el invicto británico Lerone Murphy y el flamante debutante Aaron Pico.

Dricus Du Plessis defenderá su título del peso mediano ante Khamzat Chimaev cortesia

Pico, considerado por muchos como uno de los mejores peleadores de MMA fuera de la compañía, finalmente hará su estreno en la UFC. Este combate en las 145 libras, contra el sexto del ranking de la división, es la oportunidad perfecta para que demuestre su talento y se posicione como un futuro contendiente al cinturón, que actualmente está en manos de Alexander Volkanovski.

UFC 319 | Horario de Ecuador y resto de Latinoamérica

El UFC 319 se llevará a cabo el sábado 16 de agosto. Para todos lo amantes del deporte de contacto en Ecuador, la acción empezará desde las 17:00 con los combates iniciales, mientras que desde las 21:00 empezarán las programadas en la cartelera principal.

¿Por dónde ver la UFC 319?

Este nuevo evento de UFC, en Latinoamérica se podrá disfrutar por la señal de ESPN 5 en el canal de cable, además del servicio de streaming Disney+ en su plan premium. Asimismo para los suscriptores del canal oficial de la UFC.

Cartelera estelar UFC 319

Dricus Du Plessis (c) vs. Khamzat Chimaev: Pelea título de peso mediano.

Lerone Murphy vs. Aaron Pico: Peso pluma.

Geoff Neal vs. Carlos Prates: Peso wélter.

Jared Cannonier vs. Michael Page: Peso mediano.

Tim Elliott vs. Kai Asakura: Peso mosca.

Cartelera preliminar UFC 319

Gerald Meerschaert vs. Michal Oleksiejczuk: Peso mediano.

Baysangur Susurkaev vs. Eric Nolan: Peso mediano.

Jessica Andrade vs. Loopy Godinez: Peso paja femenino.

Chase Hooper vs. Alexander Hernández: Peso ligero.

Primeros combates de UFC 319



Edson Barboza vs. Drakkar Klose: Peso ligero.

Bryan Battle vs. Nursulton Ruziboev: Peso mediano.

Karine Silva vs. Dione Barbosa: Peso mosca femenino.

Alibi Idiris vs. Joseph Morales: Peso mosca.

