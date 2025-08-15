Loor desmiente deuda con árbitro: La verdad detrás del escándalo originado por Aragón

El presidente de la LigaPro, Miguel Ángel Loor, criticó duramente al árbitro Augusto Aragón luego de asegurar que les deben

Augusto Aragón, árbitro FIFA ecuatoriano, desató una nueva controversia respecto a la remuneración por sus actividades profesionales en el campeonato ecuatoriano. Ante la acusación de una supuesta deuda que va entre 6 y 7 meses, el presidente de LigaPro, Miguel Ángel Loor desmintió tal aseveración.

"¡Que locura decir esas cosas Augusto!" Y sobre todo usted a quien hemos ayudado, cuando no correspondía, por emergencias que ha tenido", inició la respuesta Loor en su cuenta de la red social X.

Augusto Aragón fue el árbitro que dirigió el partido entre Liga de Portoviejo y Deportivo Quito, en el Ascenso Nacional Miguel Canales / Expreso

El titular del organismo aseguró que "sólo se le deben las facturas de Julio". Es decir, solo un mes están atrasados. "Usted afirma que le deben siete meses, estamos agosto y el torneo empezó en febrero. O sea no se le ha pagado nada en todo el año según usted", agregó.

El directivo continuó su aclaración a Aragón: "Usted está pagado 100% al día en sus viáticos y se le debe 1 mes de honorarios. No olvide que a principios de años sin poder facturar (porque no arreglaban con la FEF y clubes) igual hicimos abonos porque comprendimos la situación. No entiendo como puede mentir así".

Loor, en su publicación dijo no comprender el por qué de la aseveración del referi, e incluso manifestó que escuchó y vio la entrevista "3 veces porque no lo podía creer".

Loor pone en tela de duda el accionar arbitral en LigaPro



"Si usted es capaz de mentir así con algo tan OBJETIVO como facturas pagadas, permítame empezar a dudar como podría ser usted con cosas SUBJETIVAS como decisiones en un partido de fútbol. Estoy muy sorprendido", añadió el texto del titular de LigaPro.

Miguel Ángel insistió que "pese a los inconvenientes, y con mucho, muchísimo, esfuerzo LigaPro siempre ha cumplido con el arbitraje".

Que locura decir esas cosas Augusto! Y sobretodo usted a quien hemos ayudado, cuando no correspodía, por emergencias que ha tenido. Como cuando le robaron afuera de la FEF.



He pedido revisar sus pagos y sólo se le deben las facturas de Julio. Es decir, 1 mes, UNO. Usted afirma… https://t.co/otHg2f3EXD pic.twitter.com/co3siq8fEE — Miguel Angel Loor (@miguelloor) August 15, 2025

