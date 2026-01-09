La revisión de los precios de los combustibles se realizará antes del 12 de enero

¿Qué factores influyen en la fijación del precio de la gasolina en Ecuador?

El próximo lunes 12 de enero, el Gobierno Nacional actualizará el precio de la gasolina, como cada mes, basándose en un sistema de bandas que ajusta los valores según el mercado internacional.

Te puede interesar Ecuador: Gobierno busca sumar 100 megavatios de autogeneración en la Costa

Si bajará o subirá el costo dependerá de cómo estén los precios internacionales del petróleo y de los combustibles refinados, especialmente los que se cotizan en mercados como el WTI. Esta referencia permite estimar cuánto costaría importar gasolina al país.

Becas para bachilleres con experiencia en comunicación en Ecuador: ¿Cómo aplicar? Leer más

¿Qué factores influyen en la fijación del precio?

Los factores que Ecuador analiza y que influyen en la fijación del precio de la gasolina, según ha indicado el Gobierno en varias ocasiones, tienen que ver con el precio internacional del petróleo; el costo de importación y refinación; el sistema de bandas de precios; impuestos, subsidios estatales, cambio del dólar y los costos de la distribución interna.

A partir del valor internacional del petróleo, se calcula el costo real del combustible, que incluye los gastos de refinación, transporte, seguros, almacenamiento y distribución interna. Aunque Ecuador es productor de petróleo, una parte importante de las gasolinas se importa, lo que hace que estos costos externos influyan directamente en el precio final.

RELACIONADAS Ecuador depende de alquiler e importación de energía para evitar apagones en 2026

¿Por qué se aplica un sistema de bandas?

El Estado aplica un sistema de bandas de precios en gasolinas como la Extra y la Ecopaís para evitar variaciones bruscas. Este mecanismo permite que el precio suba o baje de forma gradual cada mes, dentro de un límite máximo establecido, que es de una subida máxima del 5% y de una bajada de hasta 10%, en lugar de ajustarse libremente según el mercado internacional.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ