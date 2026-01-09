Becas para bachilleres con experiencia en comunicación en Ecuador: ¿Cómo aplicar?

Es una oportunidad para profesionalizar a lo que informan que abren el Consejo de Comunicación y el IAVQ

Un grupo de periodistas en Quito en una rueda de prensa.

En Ecuador, la experiencia también abre puertas. Comunicadores empíricos, reporteros comunitarios, productores de contenidos y trabajadores del sector que aprendieron el oficio en la práctica hoy tienen una nueva oportunidad para profesionalizar su trayectoria.

El Consejo de Comunicación y el Instituto Universitario de Artes Visuales de Quito (IAVQ) suscribieron un convenio marco de cooperación interinstitucional que da vida a las becas “Todas las voces cuentan – IAVQ”, un programa que busca fortalecer la formación académica de quienes, desde distintos territorios y realidades, ejercen la comunicación como herramienta de servicio público.

El acuerdo promueve la investigación, la producción científica y la organización de actividades académicas, culturales y científicas, con un objetivo claro: impulsar el perfeccionamiento profesional y la formación continua de los trabajadores de la comunicación en el país.

¿Cómo es el proceso de postulación?

La postulación a las becas es totalmente en línea, dura aproximadamente cuatro meses y se desarrolla en cinco fases, con puntajes acumulativos. Solo los postulantes con mejores calificaciones avanzan en cada etapa.

La primera fase, de postulación, consiste en llenar un formulario digital y enviar la documentación requerida.

En la segunda fase, los aspirantes que superaron el primer filtro deberán presentar su portafolio profesional, que será evaluado por un Comité Interinstitucional conformado por el Consejo de Comunicación y el IAVQ, bajo rúbricas estandarizadas.

Luego viene la notificación oficial a los beneficiarios, seguida de la aceptación formal de términos, condiciones y protección de datos.

Finalmente, la quinta fase culmina con el evento de adjudicación de las becas.

Programa de la beca

Se entregarán 10 becas completas (100%) en el Plan de Validación de Trayectoria (PVT), en las carreras de:

Tecnología Superior en Sonido y Acústica. (https://admisionesiavq.edu.ec/)

Tecnología Superior en Diseño Gráfico y Multimedia. (https://admisionesiavq.edu.ec/)

Tecnología Superior en Producción Audiovisual. (https://admisionesiavq.edu.ec/)

Tecnología Universitaria en Diseño, Arte y Comunicación Digital. (https://admisionesiavq.edu.ec/)

Tecnología Universitaria en Marketing Digital y Redes Sociales. (https://admisionesiavq.edu.ec/)

¿Quiénes pueden aplicar?

El programa está dirigido a trabajadores de la comunicación a nivel nacional, mayores de 25 años, que cuenten con título de bachiller registrado y mínimo ocho años de experiencia profesional comprobada.

Pueden postular ciudadanos ecuatorianos o extranjeros con residencia permanente en el país y cédula de ciudadanía ecuatoriana.

Los profesionales con título de tercer nivel también pueden participar, siempre que su formación no sea en comunicación.

Quedan excluidos los funcionarios del Consejo de Comunicación.

El proceso contempla tres puntos adicionales en la fase de evaluación para candidatos que pertenezcan a grupos de atención prioritaria e históricamente excluidos, medios comunitarios o habitantes de zonas con limitado acceso a la educación superior en comunicación.

Documentos requeridos

En la fase de aplicación se debe presentar: cédula de identidad, título de bachiller, hoja de vida actualizada.

Para la fase de evaluación, los postulantes deberán respaldar su trayectoria con certificados laborales, cursos, proyectos, publicaciones, premios, registros gremiales y, de ser el caso, traducciones notariales o apostillas para documentos extranjeros.

Fechas clave del proceso

La fase de postulación estará abierta hasta el 31 de enero de 2026.

La entrega del portafolio profesional será del 2 al 13 de febrero, y su evaluación se realizará entre el 16 y el 27 de febrero.

Los resultados se notificarán el 2 de marzo, la aceptación se realizará entre el 3 y 4 de marzo, y la adjudicación de las becas se concretará en marzo de 2026.

Estas becas reconocen que la comunicación no solo se aprende en las aulas, sino también en el territorio, en la experiencia y en la constancia. Porque, como lo dice su nombre, todas las voces cuentan.

