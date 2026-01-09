Durán: Policía detecta presunto desvío de fondos en contratos de tránsito

La Policía confirma infiltración de los Chone Killers en la ATD de Durán y detecta desvío de miles de dólares en contratos

El Ministerio del Interior ejecutó un allanamiento en las oficinas de la Autoridad de Tránsito de Durán (ATD) el 7 de julio de 2025, como parte de una investigación por presuntas irregularidades administrativas y financieras. Tras la intervención, personal especializado de la Policía Nacional inició el análisis de archivos, contratos y procesos ejecutados por la institución desde su creación, en enero de 2022.

Durante las diligencias, los agentes confirmaron la infiltración del grupo criminal Chone Killers dentro de la entidad municipal, lo que habría facilitado el manejo irregular de recursos públicos.

¿Qué pasó en la Isla Mocolí? Esto se sabe del ataque armado que dejó tres muertos Leer más

Infiltración criminal y desvío de fondos

El jefe de la Policía de Tránsito de Durán, el coronel Santiago Viteri, informó el 10 de diciembre de 2025 que, a partir de esta intervención, se detectó el desvío de miles de dólares mensuales mediante contratos presuntamente irregulares.

Viteri señaló que actualmente se auditan los 15 primeros contratos que fueron dados de baja por diversas anomalías. Estas irregularidades estarían relacionadas con la asignación de recursos municipales, incluidos contratos vinculados a radares y cámaras de fotomultas.

RELACIONADAS ATM despide a dos funcionarios por abuso de autoridad contra un microbús escolar

Contratos mal estructurados y procesos de auditoría

Según explicó el jefe policial, varios de los contratos de servicios presentaban serias deficiencias: estaban mal estructurados, presuntamente direccionados y habrían permitido el desvío de fondos hacia una empresa que actualmente se encuentra bajo rastreo por parte de las autoridades competentes.

Las investigaciones buscan determinar responsabilidades administrativas y penales, así como el destino final de los recursos públicos comprometidos.

Nuevos contratos y recuperación del sistema vial

Finalmente, Viteri indicó que se trabaja en la elaboración de nuevos contratos, entre ellos uno relacionado con la semaforización del cantón. Este proceso ya ha permitido iniciar la reparación del sistema eléctrico de más de 120 dispositivos de control de tránsito en Durán, como parte de un plan de recuperación de la infraestructura vial del cantón guayasense.

¿Quieres leer EXPRESO sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!