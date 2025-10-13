Operativo Apolo 27: Policía detiene a 11 miembros de bandas en Guayaquil y Durán

Desde la noche del 12 y la madrugada del 13 de octubre, la Policía Nacional ejecutó el operativo Apolo 27, en el que se detuvieron a 11 personas y se mantuvo bajo custodia a un adolescente vinculado a crímenes violentos. La acción respondió a los recientes hechos delictivos que afectaban la Zona 8, buscando desarticular las estructuras criminales que operan en la región.

El coronel Francisco Zumárraga, comandante de la Zona 8, destacó que la intervención fue técnica y profesional. “Fue una respuesta técnica y profesional ante los eventos violentos que se suscitan en la Zona 8”, señaló. El operativo impactó a varias agrupaciones delictivas, entre ellas Águilas, Chone Killer y Tiguerones. Entre los aprehendidos figura un individuo de interés penal relevante (IIPR) conocido como alias “Remolacha”, así como un adolescente identificado como alias “Napa”, miembro de Chone Killer.

Incautaciones y recuperación de bienes

Durante la intervención, la Policía reportó el decomiso y recuperación de bienes de la siguiente manera:

Se incautaron 6 armas de fuego y 56 cartuchos.

Se decomisaron 600 gramos de droga.

Se recuperaron 7 vehículos y 24 motocicletas; además, se aprehendieron 2 vehículos más.

Se incautaron $12.500 en efectivo y 8 terminales móviles, todos ingresados bajo cadena de custodia.

Procedimiento judicial y contexto

Todos los aprehendidos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para el proceso legal correspondiente. Los indicios y evidencias quedaron bajo custodia en las bodegas de la Policía Judicial para garantizar su integridad.

El 12 de octubre, la Policía Nacional dio un nuevo golpe al narcotráfico en Esmeraldas durante el operativo 'Centinela 53'. En el sector de San Mateo, los agentes lograron incautar 237 kilogramos de clorhidrato de cocaína, equivalentes a más de 2,3 millones de dosis.La sustancia decomisada tendría un valor estimado de 7 millones de dólares en el mercado internacional. La acción buscó frenar el transporte de droga que circulaba por rutas estratégicas de la provincia.

La Unidad Nacional de Investigación contra el Tráfico Ilícito para el Consumo Interno (UCTCI) lideró el operativo, detectando dos vehículos sospechosos en la Troncal del Pacífico. Al inspeccionarlos, se hallaron compartimentos ocultos diseñados para el traslado de la droga. Durante el procedimiento, las autoridades aprehendieron a dos personas involucradas en el transporte, una de ellas de nacionalidad extranjera.

