Ataque armado en el suburbio de Guayaquil deja seis muertos y 15 heridos

Seis personas murieron y 15 resultaron heridas en un tiroteo en el suroeste de Guayaquil

Balacera en la 22 y Cristóbal Colón deja varios muertos y algunos heridos.

La noche del domingo 12 de octubre, un grupo de hombres armados irrumpió en un campeonato de indor que se disputaba en las calles 22 y Cristóbal Colón, en el sector del Cisne 2, distrito Portete, en el suroeste de Guayaquil, dejando un saldo mortal.

RELACIONADAS Tragedia en fiesta infantil de Guayaquil deja dos hermanos asesinados

El ataque, ocurrido alrededor de las 22:45, dejó al menos seis personas fallecidas y quince heridas por impactos de bala, según información preliminar de la Policía.

Investigación policial y posibles móviles

El coronel Carlos Fuertes, jefe del distrito Portete informó que los disparos se efectuaron desde dos carros y cuatro motocicletas y en los que se movilizaban sujetos encapuchados. Los atacantes dispararon contra la multitud reunida en el evento deportivo, donde se encontraban unas 150 personas consumiendo bebidas alcohólicas y celebrando el final del torneo.

En el lugar se levantaron 47 vainas percutidas calibre 9 milímetros, 38 vainas calibre 2.23 milímetros, además de balas, un cartucho y fragmentos de tela. Criminalística confirmó que se trató de un ataque con armas de fuego de alto poder, lo que evidencia la intensidad del tiroteo.

Masacre en Valdivia: sicarios buscaban a un extranjero y mataron a tres más Leer más

Entre las víctimas mortales identificadas constan Óscar Leonardo González Lindao, de 30 años, y Pastor Enrique Veloz Cáceres, de 48 años. Los otros cuatro fallecidos aún no han sido reconocidos. Los cuerpos fueron trasladados al Departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la práctica de las necropsias de ley.

Las quince personas heridas, entre ellas dos adolescentes de 14 y 16 años, y una niña de 6, fueron trasladadas a distintas casas de salud con heridas de bala en diferentes partes del cuerpo. Entre los lesionados figuran William Coronado Huiracocha (21), Edison Ramírez Mosquera (38), Yuliana Suárez Navas (20) y Rony Toala Barzallo (29), además de varios adultos que recibieron impactos en las piernas, abdomen y brazos.

Según los investigadores presumen que el ataque estaría relacionado con disputas delictivas por el control del microtráfico de drogas y rivalidades territoriales entre grupos criminales que operan en el suroeste de la ciudad.

"Al parecer se trata de una división entre la organización delictiva los Freddy Krueger por territorio", indicó el coronel Fuertes.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!