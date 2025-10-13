Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

ataque armado gye
Balacera en la 22 y Cristóbal Colón deja varios muertos y algunos heridos.Christian Vinueza

Ataque armado en el suburbio de Guayaquil deja seis muertos y 15 heridos

Seis personas murieron y 15 resultaron heridas en un tiroteo en el suroeste de Guayaquil

La noche del domingo 12 de octubre, un grupo de hombres armados irrumpió en un campeonato de indor que se disputaba en las calles 22 y Cristóbal Colón, en el sector del Cisne 2, distrito Portete, en el suroeste de Guayaquil, dejando un saldo mortal.

RELACIONADAS

El ataque, ocurrido alrededor de las 22:45, dejó al menos seis personas fallecidas y quince heridas por impactos de bala, según información preliminar de la Policía. 

Investigación policial y posibles móviles

El coronel Carlos Fuertes, jefe del distrito Portete informó que los disparos se efectuaron desde dos carros y cuatro motocicletas y en los que se movilizaban sujetos encapuchados. Los atacantes dispararon contra la multitud reunida en el evento deportivo, donde se encontraban unas 150 personas consumiendo bebidas alcohólicas y celebrando el final del torneo.

En el lugar se levantaron 47 vainas percutidas calibre 9 milímetros, 38 vainas calibre 2.23 milímetros, además de balas, un cartucho y fragmentos de tela. Criminalística confirmó que se trató de un ataque con armas de fuego de alto poder, lo que evidencia la intensidad del tiroteo.

Valdivia

Masacre en Valdivia: sicarios buscaban a un extranjero y mataron a tres más

Leer más

Entre las víctimas mortales identificadas constan Óscar Leonardo González Lindao, de 30 años, y Pastor Enrique Veloz Cáceres, de 48 años. Los otros cuatro fallecidos aún no han sido reconocidos. Los cuerpos fueron trasladados al Departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la práctica de las necropsias de ley.

Las quince personas heridas, entre ellas dos adolescentes de 14 y 16 años, y una niña de 6, fueron trasladadas a distintas casas de salud con heridas de bala en diferentes partes del cuerpo. Entre los lesionados figuran William Coronado Huiracocha (21), Edison Ramírez Mosquera (38), Yuliana Suárez Navas (20) y Rony Toala Barzallo (29), además de varios adultos que recibieron impactos en las piernas, abdomen y brazos.

RELACIONADAS

Según los investigadores presumen que el ataque estaría relacionado con disputas delictivas por el control del microtráfico de drogas y rivalidades territoriales entre grupos criminales que operan en el suroeste de la ciudad.

"Al parecer se trata de una división entre la organización delictiva los Freddy Krueger por territorio", indicó el coronel Fuertes.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Gobierno no atina respuesta sobre compra millonaria de uno de sus asambleístas

  2. Así ocurrió la fuga de ocho jóvenes del centro correccional de Guayaquil

  3. La UCSG viaja a Venecia: Guayaquil en clave de cacao y madera

  4. Ataque armado en el suburbio de Guayaquil deja seis muertos y 15 heridos

  5. Cierre en la Av. Simón Bolívar hoy tras accidente múltiple con tráiler

LO MÁS VISTO

  1. Feriado en Ecuador: estas son las próximas fechas de descanso

  2. Bono Incentivo Emprende: lo que debes saber sobre la justificación del uso del dinero

  3. Aquiles Álvarez: la nueva Terminal Terrestre abrirá el próximo 31 de octubre

  4. El insólito hallazgo que realizó el Municipio en vía a la costa tras el incendio

  5. EE.UU. revisa las fortunas de 33 proveedores hospitalarios de Ecuador

Te recomendamos