Tragedia en fiesta infantil de Guayaquil deja dos hermanos asesinados

En Los Vergeles, en el norte de Guayaquil, sicarios mataron a dos hermanos y dejaron herido a su padre

Una celebración infantil terminó en tragedia la noche del sábado 4 de octubre en la cooperativa Valle de Los Geranios, sector Vergeles, al norte de Guayaquil. Alrededor de las 21:00, cinco hombres llegaron en una camioneta doble cabina con vidrios polarizados y sin placas, y abrieron fuego contra un ciudadano que salía de una vivienda donde se desarrollaba la fiesta.

Según versiones preliminares, el hombre intentó refugiarse dentro del inmueble, pero los agresores lo persiguieron y lo remataron a tiros. En el ataque también fue alcanzada su hermana, quien se encontraba en el interior del domicilio. Ambos fueron trasladados a una casa de salud, donde se confirmó su fallecimiento poco después de su ingreso.

(Le puede interesar leer: La violencia en Guayaquil vuelve invisibles a las autoridades)

Las víctimas fueron identificadas como los hermanos Jhonny y Narcisa España Montserrate, de 25 y 28 años. Su padre también resultó herido y permanece hospitalizado en estado delicado. Vecinos relataron que escucharon múltiples detonaciones y que la escena causó pánico entre los asistentes, muchos de ellos niños que participaban en la celebración.

Las bandas ya controlan hasta el agua potable en Guayaquil Leer más

Agentes de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased) y de Criminalística acudieron al lugar para recabar indicios y testimonios. En el sitio se levantaron 17 evidencias balísticas calibre 9 milímetros, ingresadas como parte de la investigación. Hasta el momento, no se reportan detenidos.

(Lo invitamos a leer: Asesinan a tiros a un adolescente al salir de su colegio en Pascuales)

Las muertes se incrementan en el distrito Pascuales

Este hecho se suma a la ola de violencia que afecta al distrito Pascuales, donde se contabilizan 280 muertes violentas en lo que va del año, lo que lo ubica como el tercer distrito más violento de la Zona 8, después de Nueva Prosperina y Durán. Las autoridades no descartan que el crimen esté relacionado con disputas entre grupos delictivos que operan en la zona.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!