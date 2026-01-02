Cagliari vs Milan: Previa, alineaciones y dónde ver EN VIVO Serie A 2025-26

Milan visita este viernes a Cagliari en la fecha 17 de la Serie A 2025-26 con la misión de subir al liderato

AC Milan se prepara para un duelo clave en la Serie A 2025-26, ya que este viernes 2 de enero de 2026 visitará al Cagliari en la fecha 17 del campeonato italiano, con la firme intención de subir al liderato.

El encuentro se disputará desde las 14:45 (hora de Ecuador) en el Estadio Arena Cerdeña, escenario donde los Rossoneri intentarán sumar tres puntos cruciales.

AC Milan se encuentra en la segunda posición de la tabla con 35 puntos, apenas a uno de Inter de Milán, líder con 36 unidades, que esta jornada recibirá a Bolonia.

Pervis Estupinan destaca como lateral izquierdo en AC Milan. Ettore Griffoni

Por su parte, Cagliari necesita una victoria para alejarse de la parte baja de la clasificación, ocupando el puesto 14 con 18 puntos.

Alineación titular del AC Milan frente a Cagliari

El técnico del AC Milan, Massimiliano Allegri, contará con sus principales figuras para este compromiso decisivo. En la ofensiva, Rafael Leao liderará el ataque, mientras que Luka Modric se encargará de organizar el mediocampo.

La alineación titular de AC Milan será: Maignan; Tomori, De Winter, Bartesaghi, Saelemaekers y Estupiñán; Loftus-Cheek, Modrid, Rabiot y Fofana; Pulisic.

Por el lado de Cagliari, el técnico Fabio Pisacane podrá contar con jugadores clave como el delantero Semih Kilicsoy, el mediocampista Gianluca Gaetano y el defensor Juan Rodríguez.

La formación titular de los locales será: Caprile; Zappa, Rodríguez, Luperto, Palestra; Adopo, Prati, Mazzitelli; Obert, Espósito y Kilicsoy.

Cómo y dónde ver AC Milan vs Cagliari EN VIVO

En Ecuador, los aficionados podrán seguir el partido EN VIVO a través del canal ESPN y la plataforma digital Disney+ Premium.

