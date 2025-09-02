Asesinan a tiros a un adolescente al salir de su colegio en Pascuales

Sus victimarios lo estaban esperando para acribillarlo; el menor vivía a pocos metros de la institución educativa

Un menor de edad fue asesinado la tarde de este lunes 1 de septiembre de 2025 en la cooperativa 5 de diciembre, en la parroquia Pascuales, al noroeste de Guayaquil.

El joven estudiaba en un colegio ubicado a unos 50 metros de su casa y fue interceptado a la salida por sujetos a bordo de una motocicleta, quienes le dispararon en al menos ocho ocasiones.

"Se escucharon los tiros, cuando salí a ver el muchacho ya estaba en el piso y los estudiantes y padres corriendo para todos lados asustados", contó el residente de una vivienda al pie de donde inició la balacera.

Otro vecino detalló que el menor tenía 14 años, cursaba el décimo año de educación básica y en el barrio no se conocía si estaba metido en actividades ilícitas, por lo que no entendían la motivación del crimen.

Los moradores se quejaron de la inseguridad en la zona, pues a una manzana del lugar del homicidio está instalada una Unidad de Policía Comunitaria (UPC), pero nunca hay uniformados en su interior.

"Vienen por ratos a dejar cosas o cambiar de ropa, pero nunca están cuando pasa algo o se los necesita, está de por gusto esa UPC", dijo un ciudadano.

Asesinos lo estaban acechando

Los habitantes también resaltaron que los gatilleros estaban rondando la zona en búsqueda de su objetivo, pues horas antes ya habían sido visto merodeando el sector e incluso los vecinos habían activado la alarma comunitaria para espantarlos.

El personal de Medicina Legal llegó al sitio a las 19:00 para levantar el cuerpo, que llevaba el uniforme del colegio y había sido tapado con una sábana para evitar la mirada de los curiosos.

El cadáver fue llevado al Laboratorio de Ciencias Forenses para realizarle la autopsia de ley antes de ser entregado a sus allegados.

