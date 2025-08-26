Chongón: Sicarios irrumpen en urbanización y asesinan a dos personas

El hecho violento se reportó de madrugada. Los criminales maniataron a un guardia de seguridad para ingresar

La violencia criminal vulneró la seguridad de las urbanizaciones privadas de Guayaquil. Durante la madrugada de este martes 26 de agosto de 2025, dos personas fueron asesinadas a tiros en el interior de la urbanización Paseo del Sol 4, en Chongón, parroquia ubicada en el kilómetro 24 de la vía a la costa.

Sometieron al guardia

Según versiones preliminaresl, el hecho ocurrió aproximadamente a las 03:20. Para acceder al conjunto residencial, los delincuentes ataron al guardia de turno para cometer el delito. Un video que circula en redes sociales y grupos de chat muestra al celador maniatado tras el ingreso de los antisociales.

Terrible!!

En la Urbanización Paseo del Sol en vía a la costa, delincuentes fuertemente armados se metieron en la madrugada, amarraron a los guardias de seguridad, y habrían asesinado a varias personas. pic.twitter.com/np60xnqunW — Emergencias Ec (@EmergenciasEc) August 26, 2025

Una vez dentro, los sicarios se dirigieron a una de las viviendas donde se encontraban las víctimas, quienes serían inquilinos del inmueble.

Agentes de la Policía Nacional acudieron al sitio para acordonar la escena y recabar los primeros indicios balísticos y testimonios que permitan esclarecer las motivaciones detrás de este doble asesinato. Hasta el cierre de este reportaje, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre las líneas de investigación que se siguen.

¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!