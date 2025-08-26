Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

Chongón paseo del sol.
Un usuario grabó al guardia de seguridad maniatado.Ilustración referencial / GROK

Chongón: Sicarios irrumpen en urbanización y asesinan a dos personas

El hecho violento se reportó de madrugada. Los criminales maniataron a un guardia de seguridad para ingresar

La violencia criminal vulneró la seguridad de las urbanizaciones privadas de Guayaquil. Durante la madrugada de este martes 26 de agosto de 2025, dos personas fueron asesinadas a tiros en el interior de la urbanización Paseo del Sol 4, en Chongón, parroquia ubicada en el kilómetro 24 de la vía a la costa. 

RELACIONADAS

Sometieron al guardia 

Según versiones preliminaresl, el hecho ocurrió aproximadamente a las 03:20. Para acceder al conjunto residencial, los delincuentes ataron al guardia de turno para cometer el delito. Un video que circula en redes sociales y grupos de chat muestra al celador maniatado tras el ingreso de los antisociales.

Una vez dentro, los sicarios se dirigieron a una de las viviendas donde se encontraban las víctimas, quienes serían inquilinos del inmueble.

RELACIONADAS

Agentes de la Policía Nacional acudieron al sitio para acordonar la escena y recabar los primeros indicios balísticos y testimonios que permitan esclarecer las motivaciones detrás de este doble asesinato. Hasta el cierre de este reportaje, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre las líneas de investigación que se siguen.

¡SUSCRÍBETE A EXPRESO! 

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Requisitos y carreras para postular al Ejército Ecuatoriano en 2025

  2. Taylor Swift anuncia su compromiso con Travis Kelce

  3. Ministro de Salud evita hablar de crisis y menciona “nudos críticos” en hospitales

  4. La Chilindrina fue hospitalizada de emergencia: su hija revela la causa

  5. Renovación CNE: concurso se reanuda con la convocatoria al examen escrito

LO MÁS VISTO

  1. Feria virtual en Ecuador ofrece 5.000 empleos: cómo postular sin costo

  2. María Paula Christiansen: el trasfondo de la empresaria detrás de José Serrano

  3. La vida de José Serrano en Miami: casa de lujo y autos de alta gama

  4. ¿Cuáles son las consecuencias de no actualizar mis datos en el IESS?

  5. "Yo te los pago", la desafiante respuesta de Aquiles Álvarez ante reclamo por hueco

Te recomendamos