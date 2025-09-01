Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

ataque violento y sicariato en carnicería de Guayaquil
Un trabajador de esta carnicería, ubicada en la cooperativa Trinidad de Dios, fue asesinado por un sicario que fue capturado por moradores.CHRISTIAN VINUEZA

Sicariato en Guayaquil: esto le habrían dado al que asesinó a comerciante en su local

Un joven de 19 años habría confesado que una banda criminal le pagó para asesinar al trabajador de un local extorsinado

Un nuevo hecho violento sacudió este domingo 31 de agosto de 2025 a la cooperativa Trinidad de Dios, en el noroeste de Guayaquil. Un trabajador de una carnicería fue asesinado a tiros dentro del local.

RELACIONADAS

Los asesinos llegaron en motocicleta, según los primeros reportes. Uno de ellos se bajó del vehículo, se acercó al establecimiento y disparó en contra de Diógenes González Chiquito, de 25 años, quien murió al instante.

Tras el ataque, el presunto sicario salió corriendo, luego de que su acompañante lo abandonara en el lugar

Moradores de la zona lo persiguieron, golpearon y entregaron a una patrulla de las Fuerzas Armadas que transitaba por el sector. Posteriormente, el sospechoso fue entregado a la Policía Nacional.

El detenido fue identificado como Jorbelis Angulo, de 19 años, quien -en su versión preliminar- confesó que cometió el crimen porque recibió 500 dólares de una organización criminal que extorsiona a comerciantes del sector.

“Dijo que lo hizo por 500 dólares y porque su madre está enferma”, comentó una fuente policial consultada.

RELACIONADAS

Cooperativa Trinidad de Dios ya registró una matanza

capturados por robos en Miraflores

Intento de robo en Miraflores: así se detuvo a los posibles implicados

Leer más

La cooperativa ya había sido escenario de otra matanza apenas semanas atrás. El pasado 10 de agosto, un grupo de personas armadas llegó en camionetas y motocicletas, varios de ellos vestidos como policías y militares con uniformes falsos, y abrió fuego con pistolas y fusiles contra los moradores. 

En esa ocasión, seis personas murieron y otras siete resultaron heridas, entre ellas un predicador cristiano que vendía jugos de coco junto a su hijo.

Estos hechos refuerzan la alerta en la zona, donde las autoridades atribuyen la violencia a las disputas entre bandas dedicadas a la extorsión y al sicariato. 

Nueva Prosperina es el distrito con más crímenes no sólo de la Zona 8, sino del país. Ahí se contabilizan 474 crímenes desde el 1 de enero hasta este 1 de septiembre.

Para seguir leyendo más contenido de EXPRESO, suscríbete aquí

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Bono de Desarrollo Humano 2025: pasos para cobrar los $55 desde el 1 de septiembre

  2. Desde septiembre se siente que viene diciembre: Un jingle pasó al calendario

  3. Rafael Correa se compara con Copérnico porque le dicen loco

  4. Socios de Barcelona SC fueron amenazados con pistola tras reclamo a Antonio Álvarez

  5. Psy investigado por recibir medicamentos psicotrópicos sin receta presencial

LO MÁS VISTO

  1. Mundial de Desayunos de Ibai: último día para que Ecuador derrote a Perú, vota aquí

  2. Mundial de Desayunos Ibai Llanos: ¿Quién ganó entre Ecuador y Perú?

  3. Aquiles Álvarez sobre nuevo paso elevado en Urdenor: "Acabará con un dolor de cabeza"

  4. Úrsula Strenge y su hija Camila volvieron a casa en Guayaquil

  5. Rafael Correa sobre Marcela Aguiñaga: “No debió suspender la obra en Los Ceibos”

Te recomendamos