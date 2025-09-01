Sicariato en Guayaquil: esto le habrían dado al que asesinó a comerciante en su local

Un joven de 19 años habría confesado que una banda criminal le pagó para asesinar al trabajador de un local extorsinado

Un trabajador de esta carnicería, ubicada en la cooperativa Trinidad de Dios, fue asesinado por un sicario que fue capturado por moradores.

Un nuevo hecho violento sacudió este domingo 31 de agosto de 2025 a la cooperativa Trinidad de Dios, en el noroeste de Guayaquil. Un trabajador de una carnicería fue asesinado a tiros dentro del local.

Los asesinos llegaron en motocicleta, según los primeros reportes. Uno de ellos se bajó del vehículo, se acercó al establecimiento y disparó en contra de Diógenes González Chiquito, de 25 años, quien murió al instante.

Tras el ataque, el presunto sicario salió corriendo, luego de que su acompañante lo abandonara en el lugar.

Moradores de la zona lo persiguieron, golpearon y entregaron a una patrulla de las Fuerzas Armadas que transitaba por el sector. Posteriormente, el sospechoso fue entregado a la Policía Nacional.

El detenido fue identificado como Jorbelis Angulo, de 19 años, quien -en su versión preliminar- confesó que cometió el crimen porque recibió 500 dólares de una organización criminal que extorsiona a comerciantes del sector.

“Dijo que lo hizo por 500 dólares y porque su madre está enferma”, comentó una fuente policial consultada.

Cooperativa Trinidad de Dios ya registró una matanza

La cooperativa ya había sido escenario de otra matanza apenas semanas atrás. El pasado 10 de agosto, un grupo de personas armadas llegó en camionetas y motocicletas, varios de ellos vestidos como policías y militares con uniformes falsos, y abrió fuego con pistolas y fusiles contra los moradores.

En esa ocasión, seis personas murieron y otras siete resultaron heridas, entre ellas un predicador cristiano que vendía jugos de coco junto a su hijo.

Estos hechos refuerzan la alerta en la zona, donde las autoridades atribuyen la violencia a las disputas entre bandas dedicadas a la extorsión y al sicariato.

Nueva Prosperina es el distrito con más crímenes no sólo de la Zona 8, sino del país. Ahí se contabilizan 474 crímenes desde el 1 de enero hasta este 1 de septiembre.

