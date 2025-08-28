Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

capturados por robos en Miraflores
En un vehículo negro se transportaban los hombres que intentaron robar a residentes de la ciudadela Miraflores, en el norte de Guayaquil.CORTESÍA DE SEGURA EP

Intento de robo en Miraflores: así se detuvo a los posibles implicados

Sujetos fueron captados cuando intentaron asaltar a residentes de este sector del norte de Guayaquil

Sujetos que supuestamente se dedicaban a robar en sectores del norte de Guayaquil fueron capturados este jueves 28 de agosto de 2025 por miembros de la Policía Nacional.

RELACIONADAS

Los presuntos delincuentes se movilizaban en un vehículo negro. Ese fue el que utilizaron para intentar asaltar a residentes de la ciudadela Miraflores.

El hecho quedó captado en cámaras de videovigilancia, la noche del pasado miércoles 27 de agosto de 2025.

Ahí se observa al menos a cuatro sujetos que circulaban por este sector del norte. De repente, se detuvieron donde estaba un grupo de ciudadanos y tres de ellos se bajaron armados.

Al verlos, los residentes ingresaron rápidamente a una vivienda, lo que frustró el robo. Los antisociales volvieron al vehículo y huyeron a exceso de velocidad.

RELACIONADAS
Garita vacía en urbanización Málaga 2, en Daule

Violencia apagó la calma y encendió el miedo en Málaga 2

Leer más

Policía los detuvo en el sur de Guayaquil

Tras recibir la alerta ciudadana sobre este hecho, la empresa municipal Segura realizó el seguimiento del carro a través de cámaras de videovigilancia.

Esto permitió dar con el vehículo en el sur de la ciudad, cuando se movilizaba a la altura de Portete y la 33, cerca de las 14:15 de este jueves 28 de agosto. 

Elementos de la Policía procedieron a interceptar al automóvil y a los ocupantes.

RELACIONADAS

Para seguir leyendo más contenido de EXPRESO, suscríbete aquí

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Adolescente que atentó contra Miguel Uribe Turbay es sentenciado a 7 años

  2. “Nos estamos muriendo por falta de medicamentos”: plantón exige atención al IESS

  3. Firman acuerdo para fomentar empleos en la Isla Trinitaria

  4. Solidarikart: karting y autos clásicos con fines benéficos en Guayaquil

  5. Teatro, danza y música se fusionan en la obra 'Madre Nuestra que estás en la selva'

LO MÁS VISTO

  1. ¿Cómo fue localizado Gael Emilio Zúñiga Moya tras su desaparición en Cuenca?

  2. El caso Cazador aporta indicios sobre el crimen de Villavicencio

  3. El impacto del testimonio de Diego Sánchez en el futuro legal de José Serrano

  4. Taxista fue secuestrado y asesinado en Guayaquil: lo hallaron en la Isla Trinitaria

  5. Secuestro en Guayaquil: Hija de Alberto Cajamarca fue rescatada en Durán

Te recomendamos