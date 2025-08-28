Intento de robo en Miraflores: así se detuvo a los posibles implicados

Sujetos fueron captados cuando intentaron asaltar a residentes de este sector del norte de Guayaquil

En un vehículo negro se transportaban los hombres que intentaron robar a residentes de la ciudadela Miraflores, en el norte de Guayaquil.

Sujetos que supuestamente se dedicaban a robar en sectores del norte de Guayaquil fueron capturados este jueves 28 de agosto de 2025 por miembros de la Policía Nacional.

Los presuntos delincuentes se movilizaban en un vehículo negro. Ese fue el que utilizaron para intentar asaltar a residentes de la ciudadela Miraflores.

El hecho quedó captado en cámaras de videovigilancia, la noche del pasado miércoles 27 de agosto de 2025.

Ahí se observa al menos a cuatro sujetos que circulaban por este sector del norte. De repente, se detuvieron donde estaba un grupo de ciudadanos y tres de ellos se bajaron armados.

Al verlos, los residentes ingresaron rápidamente a una vivienda, lo que frustró el robo. Los antisociales volvieron al vehículo y huyeron a exceso de velocidad.

Policía los detuvo en el sur de Guayaquil

Tras recibir la alerta ciudadana sobre este hecho, la empresa municipal Segura realizó el seguimiento del carro a través de cámaras de videovigilancia.

Esto permitió dar con el vehículo en el sur de la ciudad, cuando se movilizaba a la altura de Portete y la 33, cerca de las 14:15 de este jueves 28 de agosto.

Elementos de la Policía procedieron a interceptar al automóvil y a los ocupantes.

