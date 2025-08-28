Detenido en Urdesa por robo: esto sucedió con el sospechoso

La inseguridad se extiende en otros sectores del norte de Guayaquil, como Miraflores, donde sujetos intentaron asaltar

El sujeto fue captado por cámaras de videovigilancia cuando merodeaba en un vehículo que estaba estacionado.

Las últimas horas de la madrugada fueron aprovechadas por un sujeto para intentar robar en Urdesa central, norte de Guayaquil. Ocurrió este jueves 28 de agosto de 2025.

El hombre fue captado por cámaras de videovigilancia mientras revisaba la parte mecánica de un auto que estaba estacionado y cuyo capó estaba levantado.

Ocurrió cerca de las 06:00 en Mirtos e Ilanes, según informó la empresa municipal Segura. Personal de la Estación de Acción Segura (EAS) de Urdesa capturó al sospechoso.

Los uniformados retuvieron al hombre hasta que llegaron policías nacionales, "quienes lo detuvieron para las investigaciones", señaló la entidad.

En este sector de Urdesa se registró el intento de robo a un auto

La novedad se registró a una cuadra de una Unidad de Policía Comunitaria (UPC), que fue recientemente remodelada por gestión de la Policía Nacional y de vecinos de Urdesa.

Intento de robo en Miraflores

Los reportes de delitos se dan casi a diario en Urdesa. Pero no es el único sector del norte afectado por la inseguridad. Ocurre en zonas vecinas como Miraflores.

Cámaras de videovigilancia captaron, en la noche del miércoles 27 de agosto, cómo cuatro sujetos intentaron robaron a vecinos del sector.

De un carro negro se bajaron tres sujetos que cubrían sus rostros con gorras y mascarillas. Se dirigieron de inmediato hacia una casa donde había un grupo de personas en la puerta.

Al ver que los sospechosos se acercaban rápidamente y que al parecer estaban armados, los ciudadanos ingresaron rápidamente a la vivienda, para evitar un posible robo.

Los hombres optaron por volver de inmediato al carro, que dejó el lugar a toda velocidad. Ocurrió pasadas las 23:00.

