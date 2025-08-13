Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

Detenidos por supuesto robo en Urdesa
Los dos sujetos fueron detenidos en la avenida Kennedy.CORTESÍA DE SEGURA EP

Robos en Urdesa: Dos sospechosos detenidos portaban armas de fuego

Uniformados de la empresa municipal Segura los entregaron a la Policía Nacional

  • Juan Pablo Pérez Tomalá

Cerca de la Estación de Acción Segura (EAS) de la ciudadela Urdesa, en el norte de Guayaquil, se capturó este miércoles 13 de agosto de 2025 a dos sujetos acusados de robo.

RELACIONADAS

La empresa municipal Segura informó que ambos se movilizaban en moto y fueron interceptados en la avenida Kennedy, junto a la Universidad de Guayaquil y Guayarte.

"En el registro se confiscaron armas de fuego", indicó la entidad. En la publicación se adjuntaron fotografías en las que se ve a los sujetos en el suelo.

Agentes de Control Metropolitano entregaron a los detenidos al personal de la Policía Nacional que arribó hasta el lugar.

RELACIONADAS

Inseguridad se mantiene en Urdesa

violencia intrafamiliar niño familia hogar discusión FREEPIK

Violencia intrafamiliar en Guayaquil: Segura EP atendió casi un centenar de denuncias

Leer más

Pese al accionar de las autoridades, los hechos delictivos siguen en este sector icónico de Guayaquil. A diario se reportan robos, asaltos y hasta intentos de secuestro.

El pasado 24 de julio, un funcionario del Ministerio del Interior fue secuestrado en plena vía pública, cerca de su domicilio. Pese a que fue cambiado de vehículo por los secuestradores, para despistar a las autoridades, el seguimiento por cámaras de videovigilancia permitió rescatarlo en Pascuales.

RELACIONADAS

Casi todas las semanas, Segura EP informa de detenidos por el cometimiento de delitos. Durante un reporte emitido el pasado 10 de agosto, se indicó que hubo 351 operativos ejecutados desde la EAS de Urdesa, correspondientes al lapso entre el 3 y 8 de agosto anteriores.

Para seguir leyendo más contenido de EXPRESO, suscríbete aquí

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. ¿Cuándo volverá el ecuatoriano Carlos Vera al octágono de la UFC?

  2. Robos en Urdesa: Dos sospechosos detenidos portaban armas de fuego

  3. Historia del Parque de las Tripas: Del lugar de esparcimiento al foco de conflictos

  4. PSG campeón: Así celebró Willian Pacho la Supercopa de Europa ante Tottenham (video)

  5. Aguiñaga: "Cuando algunos huyeron yo me quedé, cuando negaron a Correa, yo defendía"

LO MÁS VISTO

  1. Los dueños de la salud: Las fortunas privadas que el IESS engordó a punta de citas

  2. Comerciantes y pescadores se preparan para la veda del cangrejo rojo, en Ecuador

  3. Mauricio Rodas: Quito empezó a prepararse para desabastecimiento de agua en 2015

  4. Aguiñaga: “Antes, frente a la inseguridad, había comunicados; nosotros actuamos”

  5. Obras en el 'Parque de las Tripas', en Quito, en la mira: piden revisión técnica

Te recomendamos