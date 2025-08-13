Robos en Urdesa: Dos sospechosos detenidos portaban armas de fuego

Uniformados de la empresa municipal Segura los entregaron a la Policía Nacional

Cerca de la Estación de Acción Segura (EAS) de la ciudadela Urdesa, en el norte de Guayaquil, se capturó este miércoles 13 de agosto de 2025 a dos sujetos acusados de robo.

La empresa municipal Segura informó que ambos se movilizaban en moto y fueron interceptados en la avenida Kennedy, junto a la Universidad de Guayaquil y Guayarte.

"En el registro se confiscaron armas de fuego", indicó la entidad. En la publicación se adjuntaron fotografías en las que se ve a los sujetos en el suelo.

Agentes de Control Metropolitano entregaron a los detenidos al personal de la Policía Nacional que arribó hasta el lugar.

EAS URDESA 🔵🟡



🚔👮🏽‍♂️ Personal de EAS detectó a 2 sospechosos en motocicleta acusados de robo en Urdesa.



Con apoyo del #C5GYE, se logró su seguimiento e interceptación en Av. Kennedy. ⤵️ pic.twitter.com/9W6JEdTcPE — Segura EP (@segura_ep) August 13, 2025

Pese al accionar de las autoridades, los hechos delictivos siguen en este sector icónico de Guayaquil. A diario se reportan robos, asaltos y hasta intentos de secuestro.

El pasado 24 de julio, un funcionario del Ministerio del Interior fue secuestrado en plena vía pública, cerca de su domicilio. Pese a que fue cambiado de vehículo por los secuestradores, para despistar a las autoridades, el seguimiento por cámaras de videovigilancia permitió rescatarlo en Pascuales.

Casi todas las semanas, Segura EP informa de detenidos por el cometimiento de delitos. Durante un reporte emitido el pasado 10 de agosto, se indicó que hubo 351 operativos ejecutados desde la EAS de Urdesa, correspondientes al lapso entre el 3 y 8 de agosto anteriores.

