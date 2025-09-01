Alertan sobre venta ilegal de medicinas y dispositivos médicos cerca de hospitales

Referencial. La intervención tuvo como objetivo identificar la comercialización de medicamentos y dispositivos médicos sin autorización sanitaria.

Entre el 25 y el 29 de agosto de 2025, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) ejecutó un operativo de control en establecimientos ubicados en las inmediaciones de unidades de salud públicas y privadas del país. La intervención tuvo como objetivo identificar la comercialización de medicamentos y dispositivos médicos sin autorización sanitaria.

Durante el operativo, se inspeccionaron 298 locales, de los cuales 105 estaban directamente vinculados a las Redes Públicas Integrales de Salud (RPIS) y Redes Privadas de Clínicas (RPC). Como resultado, se detectaron 13 incumplimientos relacionados con la venta de productos no regulados, lo que derivó en la clausura de cuatro establecimientos que operaban fuera del marco legal.

Además, se decomisaron 1.968 unidades de medicamentos y dispositivos médicos que no cumplían con los estándares de seguridad, y se inmovilizaron otras 2.198 unidades hasta verificar su legalidad. Las autoridades señalaron que los controles continuarán en distintas zonas del país para reducir el riesgo sanitario asociado a productos fraudulentos.

