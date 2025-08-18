Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

Cosméticos decomisados en Bahía de Guayaquil
Imagen referencial de cosméticos.Pixabay

Decomisan más de 20 mil productos cosméticos irregulares en la Bahía de Guayaquil

Dos locales fueron clausurados en esa zona céntrica del Puerto Principal por funcionarios de Arcsa

Dos locales comerciales ubicados en la Bahía de Guayaquil fueron clausurados por personal técnico de la Coordinación Zonal 8 de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa).

En un operativo realizado en ese punto del centro de Guayaquil, funcionarios de esa dependencia gubernamental decomisaron 16.219 productos cosméticos que no registraban la notificación sanitaria obligatoria.

(Te puede interesar: Estos son los cierres en la Narcisa de Jesús hasta el 24 de agosto en Guayaquil)

Asimismo, otros 5.904 cosméticos fueron incautados por los técnicos del Arcsa por incumplir la norma vigente. A los establecimientos comerciales se los clausuró por "infringir las disposiciones sanitarias".

Además del personal de vigilancia sanitaria, agentes de la Policía Nacional participaron de estos operativos en la Bahía de Guayaquil.

Accidente de buses en Guayaquil

Accidente de buses en Guayaquil: 15 heridos tras fuerte colisión

Leer más

Bahía de Guayaquil: Más de 2.000 productos sin notificación sanitaria decomisados

En otra inspección realizada también en ese sector porteño, funcionarios de Arcsa detectaron más de 2.100 productos como artículos de belleza, perfumes y cremas, sin su respectiva notificación sanitaria obligatoria.

RELACIONADAS

La entidad señaló que estos operativos se ejecutan para evitar la comercialización de productos "que puedan representar un riesgo para la salud pública".

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Jóvenes del Liceo Panamericano Samborondón aprenden democracia desde la Asamblea

  2. El nuevo hit de Jombriel une a Ecuador y Venezuela

  3. Decomisan más de 20 mil productos cosméticos irregulares en la Bahía de Guayaquil

  4. Masters 1000 de Cincinnati: Alcaraz campeón tras abandono de Sinner

  5. De TikTok al ring: Milica sorprende al anunciar cita con seguidor tras su triunfo

LO MÁS VISTO

  1. Riesgo en Cotopaxi: Geofísico reporta 180 réplicas sísmicas

  2. Los dueños de la salud | IESS vs privados: la serie que destapó el millonario negocio

  3. Los dueños de la salud: Las fortunas privadas que el IESS engordó a punta de citas

  4. Los dueños de la salud: el ominoso silencio de 36 angelitos, por Roberto Aguilar

  5. Nuevo reglamento educativo en Ecuador: ¿Qué cambia sobre los uniformes escolares?

Te recomendamos