Decomisan más de 20 mil productos cosméticos irregulares en la Bahía de Guayaquil

Dos locales fueron clausurados en esa zona céntrica del Puerto Principal por funcionarios de Arcsa

Dos locales comerciales ubicados en la Bahía de Guayaquil fueron clausurados por personal técnico de la Coordinación Zonal 8 de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa).

En un operativo realizado en ese punto del centro de Guayaquil, funcionarios de esa dependencia gubernamental decomisaron 16.219 productos cosméticos que no registraban la notificación sanitaria obligatoria.

Asimismo, otros 5.904 cosméticos fueron incautados por los técnicos del Arcsa por incumplir la norma vigente. A los establecimientos comerciales se los clausuró por "infringir las disposiciones sanitarias".

Además del personal de vigilancia sanitaria, agentes de la Policía Nacional participaron de estos operativos en la Bahía de Guayaquil.

Bahía de Guayaquil: Más de 2.000 productos sin notificación sanitaria decomisados

En otra inspección realizada también en ese sector porteño, funcionarios de Arcsa detectaron más de 2.100 productos como artículos de belleza, perfumes y cremas, sin su respectiva notificación sanitaria obligatoria.

La entidad señaló que estos operativos se ejecutan para evitar la comercialización de productos "que puedan representar un riesgo para la salud pública".

