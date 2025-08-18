Expreso
Narcisa de Jesus carriles transito ATM
Cierres temporales de carrilesFreddy Rodriguez

Estos son los cierres en la Narcisa de Jesús hasta el 24 de agosto en Guayaquil

La ATM informó cierres parciales en carriles centrales y de servicio de la avenida. Se realizarán en cinco sectores

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) informó este lunes 18 de agosto que cierres parciales se realizarán en los carriles centrales y de servicio de la avenida Narcisa de Jesús, en el norte de Guayaquil.

Las medidas estarán vigentes entre el 18 y el 24 de agosto de 2025, en coordinación con la Dirección Municipal de Obras Públicas.

Cierres parciales en la avenida Narcisa de Jesús del 18 al 24 de agosto

Según la ATM, los sectores afectados serán:

  • El Limonal: un carril de servicio y un carril central.

  • Acuarela: un carril de servicio.

  • Juan Pablo II (puente): parcialmente un carril de servicio.

  • Samanes (parque): un carril de servicio y un carril central, en ambos sentidos.

  • Vergeles: un carril de servicio, en ambos sentidos de la vía.

El comunicado de la ATM enfatiza que se supervisará a la empresa contratista para garantizar la correcta instalación de dispositivos de señalización temporal y medidas de seguridad vial en todos los tramos intervenidos, protegiendo así a obreros, peatones y conductores.

Aquiles Álvarez promete iluminación en la Narcisa de Jesús

Recientemente, el alcalde de Guayaquil se refirió a su gestión en un enlace radial. Durante su intervención, aseguró que está recuperando espacios oscuros y renovando la ciudad con luminarias LED, en respuesta a diversas quejas ciudadanas, principalmente relacionadas con la seguridad.

Narcisa de Jesus
ATM anuncia interrupciones del 18 al 24 de agosto en Guayaquil. EXPRESO

Asimismo, el alcalde destacó los trabajos en la avenida Narcisa de Jesús: “La Narcisa de Jesús tendrá iluminación moderna, y en octubre inauguraremos más de 370 nuevas lámparas en el puente 5 de Junio, el Malecón y el casco histórico”, manifestó.

