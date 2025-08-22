Arcsa clausura cafetería por tener "más cucarachas que baristas"

Una cafetería en Samborondón fue escenario de una intervención de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), que culminó con su clausura inmediata debido a una "indignación" por la masiva presencia de cucarachas.

"Más cucarachas que baristas"

En un video difundido en redes sociales, la agencia documentó el operativo con un tono característico, mezclando la seriedad de la falta sanitaria con una narrativa coloquial. "Llegamos hasta una cafetería de Samborondón por una denuncia ciudadana sobre presencia de plagas", relata el video

El Arcsa clausuró el Café Bombons de Samborondón, estaba lleno de cucarachas por todos lados!!! pic.twitter.com/9FtoCVRsrK — Emergencias Ec (@EmergenciasEc) August 22, 2025

La inspección, abarcó todas las áreas del local, incluyendo estantes, equipos de cocina y otros rincones. El hallazgo fue contundente: "en este café había más cucarachas que baristas", sentencia la pieza audiovisual de ARCSA.

Los técnicos de la agencia procedieron a colocar los sellos de clausura en el establecimiento de inmediato, suspendiendo sus operaciones hasta que se implementen las medidas correctivas necesarias. Según se detalla, el local no podrá reabrir hasta que "apliquen un control de plagas que funcione de verdad".

Esta clausura se suma a una serie de controles ejecutados por ARCSA en la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), un área con alta concentración de establecimientos de alimentos y bebidas. La estrategia de comunicación de la agencia, utilizando videos cortos y virales en redes sociales, se ha convertido en una herramienta para visibilizar los incumplimientos a la normativa sanitaria y fomentar la denuncia por parte de los ciudadanos a través de su aplicación móvil.

