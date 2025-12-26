Cuando el comercio desborda las calles de Quevedo

El centro de este cantón de Los Ríos está atrapado en la informalidad y el caos, según señalan comerciantes

Puestos informales se han instalado en las calles del centro de Quevedo.

Las calles del centro de Quevedo se han convertido en un hervidero comercial que, aunque refleja dinamismo económico, también ha desatado una ola de quejas por la informalidad y el colapso vial.

Comerciantes formales de la zona y conductores que transitan por el sitio a diario coinciden en que la situación se ha vuelto insostenible.

Vendedores establecidos aseguran que la presencia de comerciantes informales frente a sus locales afecta directamente sus ingresos, pues la “competencia desleal” ha provocado una caída en las ventas.

“Las autoridades debieron reubicarlos en otro sector y no en pleno centro”, reclamó Óscar Murillo, afectado.

Tránsito en Quevedo: quejas por congestión vehicular

A este malestar se suma el problema del tránsito. Conductores advierten que circular por el casco central de Quevedo se ha convertido en una tarea caótica debido al tumulto de personas, los puestos instalados en la calle Novena y la presencia de vehículos mal estacionados.

“Aquí debería haber orden, pero nunca lo hay. Faltan agentes y personal que controle y sancione. Las aceras son intransitables y las calles se vuelven un riesgo al momento de desplazarse. Peatones y ciclistas quedan relegados, como siempre. En estas fiestas, salir se ha vuelto una pesadilla. ¿Alguna vez ordenarán la zona?”, cuestionó Omar Ladines, conductor.

Así, mientras la actividad comercial continúa expandiéndose en el centro de la ciudad, crecen también las críticas por la falta de control, en un escenario marcado por la informalidad y el tráfico pesado que tensionan la convivencia urbana.

