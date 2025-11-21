El Malecón de Quevedo, de punto de encuentro a zona temida

Marjorie, una mujer que trabaja en el Malecón de Quevedo, observó con angustia cómo uno de los jóvenes consumidores que frecuentan la zona perdió la vida. Este sitio, ubicado en pleno centro de la ciudad, se ha vuelto inaccesible para peatones y comerciantes que salen a realizar sus compras, debido a la creciente inseguridad.

Lo que alguna vez fue un punto de encuentro para familias y visitantes, hoy se ha convertido en un espacio que muchos prefieren evitar.

El malecón, especialmente en el sector cercano al Mercado del Río, enfrenta un grave deterioro marcado por inseguridad y descontrol, según denuncian los habitantes. Durante el día, el lugar se llena de comerciantes informales, motocicletas que circulan sin control y acumulación de basura que afecta la imagen urbana.

Pero al caer la noche, el panorama se agrava. Vecinos aseguran que se registran robos, consumo de alcohol y presencia de personas sospechosas, sin una vigilancia constante de las autoridades.

“Ya no se puede venir tranquilo. Antes traía a mis hijos a jugar, pero ahora uno siente miedo. Hay gente tomando, peleando o vendiendo cosas raras”, comenta María Zambrano, moradora.

Elementos del Cuerpo de Bomberos limpian el sitio. DANIEL VITE

Por su parte, Luis García señala que el problema no son solo los consumidores que permanecen en la zona, sino la falta de recursos públicos que ha vuelto este sitio vulnerable y poco adecuado para el encuentro familiar. “Faltan policías y controles. A veces el olor a drogas es insoportable”, afirma García, comerciante del lugar.

Los ciudadanos coinciden en que la falta de iluminación y la ausencia de patrullajes regulares agravan la situación. Es por esto que piden al Municipio y a la Policía Nacional reforzar la seguridad y el orden para recuperar este espacio emblemático de la identidad quevedeña.

¿Qué dicen las autoridades?

El jefe de Policía de Quevedo, Joselito López, indicó que se han redoblado los patrullajes con el objetivo de prevenir robos. Reconoció que existe un problema social en la zona y que trabajan junto con la ciudadanía para mejorar los espacios ocupados por consumidores de drogas. Aseguró además que las cifras de robos muestran resultados favorables.

De igual manera, el alcalde Alexis Matute señaló que conocen la problemática, pero que la ciudad aún arrastra consecuencias de administraciones anteriores. “Estamos solucionando problemas de deudas y remodelando espacios públicos que se han convertido en un mal para la ciudadanía”, comentó.

