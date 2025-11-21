Pasajeros piden mayor presencia policial en ‘miniterminal’ de vía a El Empalme

Usuarios alertan sobre robos frecuentes en este sector de Quevedo; exigen que aumenten los patrullajes policiales

En la vía a El Empalme hay una terminal improvisada para los pasajeros en Quevedo.

Decenas de personas llegan diariamente a la ‘miniterminal’ de la vía a El Empalme, un improvisado paradero de buses intercantonales que arriban para recoger pasajeros que se encuentran en Quevedo.

Sin embargo, los usuarios aseguran que viven a diario una situación de inseguridad que se ha vuelto insostenible en ese sector de Los Ríos.

Fanny Calvache, docente que utiliza este paradero por su cercanía, explicó que mientras avanzan por esta ruta suelen ser asaltados por delincuentes que aprovechan la falta de control y vigilancia.

“Muchos pasajeros han sido víctimas de robos a cualquier hora del día, lo que ha generado temor y desconfianza en quienes utilizan este acceso”, expresó la usuaria.

La ausencia de presencia policial agrava el problema. Quienes transitan por la zona indicaron que rara vez se observa un patrullaje permanente o algún operativo que disuada a los antisociales.

Por ello, la ciudadanía pide con urgencia mayor control policial, vigilancia constante y acciones concretas que garanticen la seguridad.

En el sitio, los comerciantes contaron que a diario observan a antisociales rondar el sector y cometer robos, sin poder actuar por temor a represalias.

“Solo con una intervención efectiva será posible frenar los robos y proteger a los ciudadanos que dependen de este importante punto de conexión”, reflexionó un comerciante que no quiso ser identificado.

Galo Lara, gobernador de Los Ríos, indicó que se busca una solución a corto plazo para contrarrestar la inseguridad que azota a varios sectores de Quevedo.

