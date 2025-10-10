Reclamos por cobros indebidos de agua en Quevedo

Vecinos de Leonardo Mártir denuncian que reciben facturas sin tener el servicio

En la comunidad Leonardo Mártir, en Quevedo, crece el malestar entre los vecinos que aseguran haber recibido notificaciones de deudas por agua potable.

Un cobro indebido

Sin embargo, muchos habitantes ni siquiera tienen conexión al sistema o reciben agua de forma irregular. Angélica Montiel es una de las afectadas: a su nombre aparece una deuda de 1.626 dólares, aunque dice que nunca ha tenido el servicio.

“Nos están cobrando por algo que no llega. Hay sectores donde el agua no ha salido en semanas, y aun así recibimos cartas notificando deudas”, expresó Montiel.

Otra vecina agregó: “Nos mandaron una deuda de agua, pero aquí nunca ha salido una gota del grifo, porque no hay grifos”. En esta zona, los pozos artesanales construidos por los propios moradores son la única fuente de agua.

El alcalde Alexis Matute aseguró que se trabaja en un plan integral de dotación de agua potable, con prioridad en los sectores históricamente olvidados.

Mientras, el concejal Roberth Alvarado visitó la comunidad y consideró que “es inadmisible facturar a familias que deben cavar sus propios pozos para sobrevivir”.

Vecinos se reunieron para dialogar sobre los cobros. DANIEL VITE

