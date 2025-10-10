Kendry Páez nominado a 'Joya del Mes' en la Ligue 1 de Francia: así puedes votar

Kendry Páez compite por premio al mejor jugador joven en el campeonato francés por su destacada actuación en el Estrasburgo

El volante ecuatoriano Kendry Páez, de apenas 18 años, ha logrado captar la atención del fútbol europeo con su paso por el Estrasburgo, al punto de ser nominado al premio 'Pépite du Mois' (Joya del Mes), correspondiente al mes de septiembre en la Ligue 1.

Te invitamos a leer: Ecuador vs. Estados Unidos hoy: cómo ver en vivo el partido de la Tricolor

Este galardón reconoce al mejor jugador joven del mes en la Ligue 1. Se valora el rendimiento, la aparición, la influencia en el juego, los minutos disputados, y, en general, la capacidad de destacar entre sus pares jóvenes. En este contexto, Páez se ubica entre tres promesas nominadas para dicho premio, compitiendo con talentos franceses emergentes.

Kendry comparte la nominación con dos jóvenes franceses: Kader Meïté (del Stade Rennes) y Tylel Tati (del Nantes). Es importante destacar que de los tres, el tricolor es el único extranjero. Meïté llegó al mes de septiembre con un gol y una asistencia, mientras que Tati se destaca como central joven en la zaga de su club..

La nominación refleja que Páez tenido buenas actuaciones en sus primeras apariciones en Francia. Durante el mes de septiembre, disputó cinco partidos oficiales, en los que fue titular en tres ocasiones y entró como suplente en dos partidos. Su momento más destacado fue el duelo ante Paris FC, en el que anotó su primer gol en el fútbol francés en una victoria 3-2 como visitante.

Si Páez logra ganar el premio, será un estímulo para seguir buscando su consolidación en Estrasburgo que le sirva para poder demostrar que va en camino para brillar en Europa y así sea tomado en cuenta por el Chelsea inglés, club dueño de sus derechos deportivos.

¡PRIMER GOL EN LA TEMPORADA PARA KENDRY PÁEZ! El ecuatoriano marcó el 1-0 del Estrasburgo ante Paris FC.



📺 Mirá la #Ligue1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/jHXaJngMQC — SportsCenter (@SC_ESPN) September 21, 2025

Así puedes votar por Kendry Páez

La mecánica para elegir al ganador implica votaciones del público. En el caso de Páez, para que sus seguidores y quienes lo quieran apoyar por él, deben ingresar al siguiente link: https://story.tl/pepite-du-mois-septembre

Kendry Páez lidera las votaciones del premio al mejor jugador joven. CORTESÍA

Se desplegará una imagen con las fotos de los tres candidatos y en la parte inferior la palabra votante. Al ingresar se puede apoyar a Kendry dando click en el corazón que está junto a su foto.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!