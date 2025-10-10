Ecuador vs. Estados Unidos hoy: cómo ver en vivo el partido de la Tricolor

Ecuador se mide ante Estados Unidos en Austin, en un partido que servirá como preparación de la Tricolor al Mundial 2026

Ecuador enfrenta una prueba de alto nivel ante Estados Unidos este viernes 10 de octubre en el Q2 Stadium, de Austin (Texas), como parte de su proceso de preparación para el Mundial 2026.

Aunque se trata de un amistoso, el duelo representa una evaluación clave para Sebastián Beccacece, quien busca consolidar su esquema táctico y observar rendimientos individuales frente a un rival que será coanfitrión del próximo Mundial.

Moisés Caicedo y Piero Hincapié son las principales bajas en la selección ecuatoriana. Su ausencia obligará al cuerpo técnico a ajustar la defensa y dar oportunidad a nuevos jugadores que deberán mostrar solidez y carácter bajo presión.

Del lado estadounidense, hay dudas sobre Christian Pulisic, Antonee Robinson y Alex Zendejas, quienes no han entrenado con normalidad. El estratega Mauricio Pochettino evalúa su disponibilidad a pocas horas del encuentro.

😉 Recuerden, hoy tendremos nuestro primer amistoso a las 19H30 🆚🇺🇸#LaTriNosUne 🇪🇨 pic.twitter.com/llyiy5vbgo — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) October 10, 2025

Para Ecuador, este tipo de amistosos no solo ayudan a mantener ritmo de competencia, sino que también aportan puntos en el ranking FIFA, lo cual podría ser determinante para ubicarse en el bombo 2 del sorteo del Mundial 2026.

El partido se jugará en el Q2 Stadium, sede del Austin FC, un escenario moderno con capacidad para más de 20.000 espectadores. El encuentro comenzará a las 19:30 (hora de Ecuador) y será transmitido por El Canal del Fútbol y Zapping, mientras que Teleamazonas lo pasará en diferido a las 21:30.

Datos del partido

Fecha: Viernes 10 de octubre de 2025

Hora: 19:30 (hora de Ecuador)

Estadio: Q2 Stadium, Austin, Texas

Transmite: El Canal del Fútbol, Zapping, Teleamazonas (diferido)

