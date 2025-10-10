Javier Rabanal: “Querían que Barcelona avance por lo civil o criminal”

Rabanal entrenador de Independiente del Valle dispara contra la presión mediática por el centenario de Barcelona SC

Javier Rabanal, el entrenador español de Independiente del Valle, rompió su habitual silencio y lo hizo con fuego puro. Durante toda la primera etapa de LigaPro se mantuvo en perfil bajo, mientras su equipo se paseaba con autoridad por el campeonato.

Pero ahora, en pleno hexagonal final y con el título cada vez más cerca, el técnico decidió hablar… y sus palabras encendieron al país futbolero.

Rabanal, quien ha sido pieza clave del modelo IDV, no lanzó indirectas. Fue frontal, sin rodeos. En una entrevista con Radio Activa, apuntó directamente hacia un sector de la prensa de Guayaquil, al que acusó de ejercer una presión indebida durante la primera parte del torneo.

Independiente del Valle busca avanzar a los cuartos de la Copa Ecuador 2025. GUSTAVO GUAMAN

Dijo todo lo que tenía guardado

Independiente del Valle golea con Michael Hoyos y apunta al título de Copa Ecuador Leer más

“Hemos recibido mucha presión en principio de temporada por el tema del centenario de la prensa de Guayaquil, que quería que por lo civil o criminal avanzara Barcelona SC”, dijo con firmeza en una entrevista en radio Activa.

El contexto no es menor. En esa primera fase, Independiente del Valle y Barcelona compartieron grupo en la LigaPro, lo que dio pie a roces, titulares encendidos y polémicas arbitrales que aún se recuerdan. Pero Rabanal no solo se quejó: marcó distancia, recordó su recorrido y dejó claro qué entiende él por verdadera presión.

Habló de la presi´ón de su trabajo

“Yo vengo de trabajar en el PSV para Ruud van Nistelrooy. Eso es presión. Esa presión no te la mete toda la prensa de Ecuador”, soltó con ironía, dejando claro que sus estándares están forjados en el fútbol europeo.

El jugador de Independiente del Valle Patrik Mercado es una de las figuras de la LigaPro. Cortesía

La frase resonó fuerte en redes y programas deportivos. Algunos lo tildaron de “sincero”, otros de “provocador”. Pero nadie quedó indiferente. Lo cierto es que el español, hasta ahora reservado, ha puesto sobre la mesa un debate necesario.

Mientras tanto, su Independiente del Valle sigue en carrera firme por el título. Callaron en la cancha, hablaron en los números… y ahora su técnico también habló. Y cuando lo hizo, dejó claro que no teme a la polémica, es más le gusta.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!