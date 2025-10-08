Independiente del Valle golea con Michael Hoyos y apunta al título de Copa Ecuador

Independiente del Valle sigue demostrando que en 2025 quiere todo y no se detiene. Este miércoles 8 de octubre, los Rayados se dieron un festín en Cuenca y golearon 6-0 a Gualaceo SC en los octavos de final de la Copa Ecuador, asegurando su pase a los cuartos de final donde los espera Universidad Católica.

La goleada fue histórica y dejó claro que IDV no juega para cumplir, sino para dominar. Y con un Hoyos que marcó 4.

Desde el pitazo inicial, la noche pintaba para grandeza. Apenas al minuto 9, Michael Hoyos abrió el marcador con un remate letal, anunciando la tormenta que se venía.

El show de Michael Hoyos en Cuenca

Así fue el segundo gol de @IDV_EC y el segundo gol de Michael Hoyos#CopaEcuadorEcuabetDIRECTV🏆🇪🇨 pic.twitter.com/rEe2bcyMmM — Copa Ecuador (@CopaEcuador) October 9, 2025

Hoyos nunca había hecho cuatro goles

Emelec en Copa Libertadores 2026: lo que debe pasar para su clasificación Leer más

La defensa de Gualaceo intentó resistir, pero Juan Cazares amplió la ventaja a los 29 minutos, sellando la confianza de los del Valle rumbo al descanso. El DT Javier Rabanal no quiso sorpresas y ajustó estrategias para seguir la fiesta ofensiva.

RELACIONADAS Emelec clasifica por penales en Copa Ecuador y sueña con la Libertadores

El segundo tiempo fue un recital de buen fútbol. Hoyos, imparable, anotó tres goles más (47’, 56’ y 62’) y puso a Gualaceo en una situación imposible, ya era un 5-0.

Cada definición del delantero fue un golpe demoledor, mostrando que no hay obstáculo que frene a IDV cuando está en modo ofensivo. Para cerrar la noche, Emerson Pata se sumó a la fiesta a los 83 minutos y firmó el 6-0 final. Cuenca fue testigo de una verdadera exhibición de fútbol, una noche rayada para el recuerdo.

Se le pasó la mano a Independiente del Valle

Ahora, con la moral al tope, Independiente del Valle se enfoca en Universidad Católica. A diferencia de años anteriores, el objetivo principal no es el “gran premio” de la Copa Ecuador, pues los Rayados ya aseguraron su cupo a la Copa Libertadores 2026.

Esta vez, el trofeo es lo único que importa, y tras el rendimiento mostrado ante Gualaceo, nadie duda que IDV quiere levantarlo sí o sí. La Copa Ecuador tiene un nuevo favorito y Michael Hoyos es la figura que todos recordarán de esta noche de locura en Cuenca.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!