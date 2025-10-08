Emelec clasifica por penales en Copa Ecuador y sueña con la Libertadores

Tras un 0-0 en el tiempo reglamentario, Emelec eliminó (4-2) a Leones del Norte y se mete en los cuartos de final

A veces los héroes surgen entre la angustia. Así fue la noche de Emelec este miércoles 8 de octubre, en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, donde el frío quiteño y el eco de los tambores acompañaron una batalla sin goles en el tiempo reglamentario, pero con corazones al límite.

Si bien los Leones del Norte rugieron con bravura, pero el Bombillo resistió el asedio y, en los penales (4-2), encendió otra vez su chispa eléctrica y ahora sueña en ganar la Copa Ecuador y clasificar a la Copa Libertadores 2026.

El duelo, correspondiente a los octavos de final de la Copa Ecuador, fue un choque de estilos y emociones. Los imbabureños, con un cuerpo técnico plagado de exmundialistas, salieron sin miedo. Propusieron, presionaron y soñaron.

Se fueron a los penales

Emelec, en cambio, apeló al oficio, a la jerarquía y a ese ADN copero que aún le queda en las venas. Noventa minutos no bastaron para quebrar el cero. El marcador se mantuvo terco, como si el destino quisiera que todo se definiera desde los doce pasos.

Y así fue. Desde el punto penal, las manos de Pedro Ortiz se hicieron gigantes. El arquero eléctrico tapó el disparo de Kestler y le devolvió la esperanza al pueblo azul.

La tensión era total. Sergio Quinteros había fallado uno, pero Luis Fernando León tomó la pelota, respiró profundo y marcó el 4-3 final. La locura explotó. El Bombillo, con más sufrimiento que brillo, avanzó a los cuartos de final.

El premio no es menor: Emelec enfrentará a Guayaquil City con el sueño intacto de llegar a la final y pelear un cupo a la Copa Libertadores 2026. Para Leones del Norte, queda la dignidad intacta, la certeza de que su proyecto tiene alma y garra. Y para los hinchas, una noche más de esas que se sufren, se gritan y se recuerdan.

