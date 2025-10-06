Barcelona SC: Ismael Rescalvo, peor técnico que Segundo Castillo | Aquí sus números

El técnico español encamina una crisis de resultados en la LigaPro que ahora lo limitan a buscar el cupo a Libertadores

Involución en el Barcelona de Ismael Rescalvo. Aunque el técnico, en sus primeras declaraciones (en junio), dijo que el Ídolo “debe y tiene que ser campeón” esta temporada por la plantilla que posee, además de que contaba con la “motivación de dejar la vida” por el año del centenario, la realidad es que en 14 partidos de LigaPro se ha visto cada vez más lejana esa idea.

El estratega asumió el cargo cuando el conjunto amarillo le pisaba los talones a Independiente del Valle (IDV), equipo que lo venció (3-0) en el Monumental el pasado domingo 5 de octubre y hoy le lleva una ventaja de 13 unidades. Los rayados comienzan a ‘acariciar’ el título local a falta de 9 cotejos por jugar.

Barcelona, con el objetivo truncado en la LigaPro

El segundo lugar de la tabla para Barcelona lo hace mirar como único objetivo el cupo directo a la Copa Libertadores de la siguiente campaña. Así lo creen los referentes históricos Jimmy Montanero y José Gavica, quienes coinciden en que “solo queda pelear por clasificar al torneo internacional”.

“Toda la vida la gente va a esperar más del equipo. Los jugadores deben aplicarse a lo que el pueblo quiere. Creo que ellos les deben a sus hinchas un logro importante que los haga llenar de orgullo”, analizó Montanero para EXPRESO.

El exdefensor afirmó que “aunque no sea imposible” matemáticamente alcanzar el primer puesto, “la verdad es que será muy difícil hacerlo”. Él percibe “falta de ganas” y de “hacer las cosas bien” en los futbolistas. Y desaprobó el trabajo que viene haciendo Rescalvo.

“Todos queremos el éxito de Barcelona, pero es difícil. Los jugadores tendrán que derramar hasta la última gota de sudor para alcanzar el éxito”, indicó Montanero.

Por su parte, Gavica expresó que “las ilusiones de ser campeón se fueron diluyendo” con el pasar de los partidos y “ahora están perdidas”. Considera que “solo hay que apostar por llegar a fase de grupos de la Libertadores”.

Tras caer contra IDV, el exatacante torero atribuyó la derrota “más a errores propios que a virtudes del rival”, a pesar de que no desmerece su victoria. “Para mí, (IDV) es la institución que mejor juega al fútbol en nuestro país... Ceder puntos de local le pesa muchísimo a Barcelona”.

Los jugadores del Barcelona se retiran frustrados luego de un primer tiempo de pesadilla, en el que los horrores defensivos fueron aprovechados por Independiente del Valle que ya ganaba 3-0. FREDDY RODRÍGUEZ

Hoy el discurso del entrenador español, quien dijo estar “triste por la derrota”, es “no buscar excusas”. Asumió la responsabilidad luego de su cuarto cotejo perdido en ocho compromisos que ha tenido como dueño de casa.

Contraste entre Ismael Rescalvo y Segundo Castillo en Barcelona SC

Los mayores problemas de Rescalvo son de local, pues en casa ha dejado escapar puntos. Solo ganó uno y empató tres en este trayecto. Haber reemplazado a Segundo Castillo no significó una mejoría para el club guayaquileño.

Con Castillo en la LigaPro 2025, el equipo sumó 29 unidades en 16 cotejos en total (9 victorias, 5 derrotas y 2 empates), de los cuales tuvo 6 triunfos en el Monumental. Es decir, el Mortero aseguró 20 puntos en cancha propia, a diferencia de del estratega europeo, quien únicamente, por ahora, lleva 6 de los 24 posibles.

¿Cuándo juega Barcelona ante Liga de Quito?

El subcampeonato y boleto copero no están sellados aún. El Ídolo (con 54 puntos en la tabla) está en riesgo en las próximas fechas, sobre todo en la que se viene contra Liga de Quito (52), su inmediato perseguidor, que lo recibirá en la jornada 2 del primer hexagonal de la competencia. Jugarán el viernes 17 de octubre a las 20:15 (hora de Ecuador), en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

Tabla de posiciones de LigaPro 2025

