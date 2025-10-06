Niño Moi se inspira en Kanté y Makélélé para "ser leyenda" en Chelsea | Esto dijo

En la Premier League, el volante ecuatoriano domina estadísticas, marca goles y sueña con seguir los pasos de grandes ídolos

Moisés Caicedo, a sus 23 años, aspira a convertirse en una "leyenda" en el mediocampo del Chelsea. Si bien el jugador ecuatoriano admite que su nivel y logros aún no se comparan con los de ídolos del club como N’Golo Kanté y Claude Makélélé, sus recientes actuaciones ya están marcando una huella distintiva.

Un ejemplo claro fue su espectacular gol en la reciente victoria por 2-1 contra el Liverpool, lo que comienza a cimentar su reputación como un futbolista querido y temido en Inglaterra.

En conversación con Lloyd Canfield, un periodista que cubre la actualidad de los Blues, el mediocampista fue claro sobre su meta: "Estoy lejos de N’Golo Kanté o Makélélé en lo que hicieron aquí. Lograron mucho (títulos de Premier y Champions League). Pero voy a seguir trabajando porque quiero convertirme en una leyenda", dijo con convicción.

Kanté ganó 6 títulos con Chelsea. Destaca entre ellos la Champions League 2020-21. archivo

El impacto de un gol y el reconocimiento en la Premier

El gol que marcó el pasado sábado 4 de octubre, descrito como un misil teledirigido que se coló en el ángulo de la portería Red, generó gran entusiasmo tanto entre los seguidores del Chelsea como en la prensa internacional.

ESPN Reino Unido resaltó en su cuenta de X que “ningún jugador ha ganado más premios al Jugador del Partido en la Premier League esta temporada (3) que Moisés Caicedo”.

Por su parte, Squawka, cuenta especializada en estadísticas del fútbol inglés, destacó la evolución ofensiva de Niño Moi. Actualmente, es el máximo anotador del equipo con tres tantos, igualando al argentino Enzo Fernández, además de subraya su inmenso dominio defensivo: Caicedo “ha realizado más tackles (28) y más intercepciones (18) que cualquier otro jugador” en la liga más competitiva del mundo.

Varios analistas ingleses en la cadena internacional beIN Sports coincidieron en que Caicedo “se está acercando” al nivel del incansable Kanté. Incluso hicieron un comentario humorístico y elogioso: “Solían decir que dos tercios del planeta están cubiertos por agua… el otro tercio lo cubría Kanté. ¡Caicedo se está acercando a eso!”, bromearon en el panel.

Próximo partido de Moisés Caicedo en Chelsea

El mediocampista no fue convocado con la selección de Ecuador para los partidos amistosos contra Estados Unidos y México (10 y 14 de octubre), lo que le brindará un par de semanas de inactividad antes de su próximo compromiso en la Premier League.

El 18 de octubre, el Chelsea visitará al Nottingham Forest por la jornada 8. El equipo ocupa actualmente el séptimo lugar con 11 puntos y buscará una victoria que le permita subir posiciones en la tabla.

