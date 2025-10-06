Ranking FIFA: lo que necesita Ecuador para escalar antes del Mundial 2026

El volante Moisés Caicedo es una de las figuras más representativas de la Tri.

Ecuador afronta las Fechas FIFA de octubre y noviembre del 2025 con un objetivo claro: escalar en el Ranking FIFA. Ya no son simples amistosos. Cada minuto cuenta para sumar puntos que definan en qué bombo quedará ubicada la Tricolor en el sorteo del Mundial 2026.

Con 1.588,04 puntos, la Tri ocupa el bombo 3, pero está muy cerca del bombo 2, donde hoy se encuentra Corea del Sur con 1.593 unidades. La lucha es cerrada, y los próximos encuentros podrían marcar una diferencia histórica.

El equipo de Félix Sánchez Bas ya se encuentra en Estados Unidos, donde el viernes 10 de octubre jugará ante los locales a las 19:30, en Austin, Texas. Luego viajará a Guadalajara, para medirse con México el martes 14 a las 21:30.

Tiene que ganar los amistosos de Fecha FIFA

Si Ecuador gana ambos compromisos, podría sumar hasta 11,73 puntos, suficientes para escalar una posición y colarse en el bombo 2 del sorteo mundialista. Sin embargo, si no logra el objetivo, tendrá una última chance en noviembre, cuando enfrente a Canadá y Nueva Zelanda.

El 5 de diciembre será la fecha clave: el día del sorteo que determinará los grupos del Mundial. De los resultados de octubre y noviembre dependerá si Ecuador evita a selecciones de peso y mejora sus probabilidades de avanzar en la cita más importante del fútbol.

¿Qué piensa Beccacece?

Sebastián Beccacece, técnico de la selección ecuatoriana, habló sobre el reto de fortalecer la ofensiva antes del Mundial 2026. Consultado por Michael Hoyos, respondió: “Desde que llegamos tenemos al goleador de las eliminatorias en 12 juegos”, refiriéndose a Enner Valencia.

Añadió que no le “alarma” la falta de goles, aunque reconoció que “afuera solo se ha hecho un gol”. Beccacece insistió en “dar continuidad” a jugadores como Janner Corozo y John Mercado, destacando que “este grupo logró cosas que otros no, como vencer al campeón del mundo”.

