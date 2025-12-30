Quito en 2026, un año marcado por grandes conciertos

El 23 de mayo, Quito acogerá uno de los conciertos de mayor escala del año con la llegada de Ed Sheeran

El 2026 se perfila como un año de alta actividad musical en Quito, con una agenda de conciertos que reúne a figuras de larga trayectoria, artistas contemporáneos y bandas emblemáticas del rock y el pop internacional. A lo largo de doce meses, la ciudad será escenario de espectáculos que recorrerán desde grandes estadios hasta teatros y espacios culturales, consolidando su presencia dentro de los circuitos de giras internacionales en América Latina.

El calendario se abrirá con el corazón en mano, primero con el artista colombiana Santiago Cruz, que el 23 de enero cantará sus temas mas emblemáticos en el Coliseo General Rumiñahui, y luego en febrero con la llegada de Alejandro Sanz.

El cantautor español se presentará el 19 de febrero de 2026 en el Estadio Olímpico Atahualpa, como parte de una gira que lo llevará también por otras ciudades de la región. Con una carrera iniciada a finales de los años ochenta, Sanz ha desarrollado un repertorio que combina pop, balada y sonidos latinos, y su vínculo con el público latinoamericano se ha mantenido constante a lo largo de más de tres décadas.

En marzo, Quito recibirá a Miguel Bosé, quien tiene previsto un concierto el 7 de marzo de 2026. El artista español, que no había vuelto a Quito en una década, incluirá a la capital ecuatoriana dentro de su Importante Tour 2026, una gira que marca su continuidad en los escenarios tras su regreso a los conciertos en vivo. Bosé cuenta con una trayectoria que atraviesa varias generaciones, con discos publicados desde los años setenta y una carrera que ha transitado entre el pop, la experimentación sonora y la actuación.

Mayo, un mes de música

El mes de mayo concentrará una parte importante de la programación musical del año. El 8 de mayo, el cantante español Beret se presentará en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura con su gira Lo más bello y lo roto. Su propuesta se caracteriza por una fusión de pop y música urbana, con letras centradas en experiencias personales y emocionales, en un formato pensado para recintos cerrados.

Pocos días después, el 12 de mayo, Mon Laferte llegará a Quito como parte de su Femme Fatale Tour. La cantautora chilena ha construido una carrera marcada por la diversidad de estilos, que incluye rock alternativo, bolero, pop y sonidos latinoamericanos, y ha desarrollado una presencia constante en escenarios de América y Europa.

Mon Laferte promociona su nuevo disco Femme Fatale. Cortesía

La agenda continuará el 21 de mayo con la presentación de Ricardo Montaner en el Coliseo General Rumiñahui. El concierto forma parte de su gira El último regreso World Tour 2026, que recorre varias ciudades de América y Europa. Montaner es una de las figuras más reconocidas de la música romántica en español, con una discografía extensa y canciones que han permanecido vigentes a lo largo de distintas etapas de su carrera.

El 23 de mayo, Quito acogerá uno de los conciertos de mayor escala del año con la llegada de Ed Sheeran. El músico británico se presentará en el Estadio Olímpico Atahualpa dentro de su Loop Tour, una gira internacional que incluye paradas en América Latina, Europa y Norteamérica. Sheeran es conocido por su trabajo como cantante y compositor, con un estilo que mezcla pop, folk y elementos acústicos, y por sus presentaciones en grandes recintos alrededor del mundo.

Además, en mayo, el Coliseo General Rumiñahui también albergará el espectáculo Ecos de Soda Stereo. La propuesta reúne a Charly Alberti y Zeta Bosio en escena, acompañados de una recreación audiovisual de Gustavo Cerati, y forma parte de una gira continental que coincide con los 40 años del primer álbum de la banda argentina.

Himnos al amor y al despecho

En junio, el calendario tomará un giro hacia propuestas más íntimas. El 2 de junio, Natalia Lafourcade se presentará en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana como parte de su Cancionera Tour 2026. La artista mexicana ha desarrollado una obra que dialoga con la música tradicional latinoamericana, incorporando géneros como el bolero, el son jarocho y el folk, y su presentación en Quito será la única fecha en el país.

Ricardo Arjona tiene 61 años. Cortesía

El 6 de agosto de 2026, Ricardo Arjona regresará a Quito con un espectáculo en el Estadio Olímpico Atahualpa, dentro de su gira mundial Lo que el Seco no Dijo, mientras que El 9 de octubre, el Coliseo General Rumiñahui será escenario del concierto de Grupo Frontera, que llegará por primera vez a Ecuador como parte de su gira Triste Pero Bien C*brón. La agrupación se ha consolidado en los últimos años dentro del regional mexicano, con una presencia creciente en escenarios internacionales.

Un ídolo del metal

No solo el pop tendrá cabida en 2026. El 14 de octubre, el Estadio Olímpico Atahualpa recibirá a Iron Maiden, que llegará a Quito como parte del Run For Your Lives World Tour 2026. La banda británica, fundada en 1975, incluirá a la capital ecuatoriana dentro de una gira que celebra sus 50 años de trayectoria, con un recorrido por Europa, Norteamérica y Latinoamérica.

Con esta agenda, la ’Carita de Dios’ se proyecta en 2026 como una ciudad integrada a los grandes circuitos de conciertos internacionales, con una programación distribuida durante todo el año y una oferta musical que abarca distintos géneros, formatos y generaciones.

