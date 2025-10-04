Ecuador convoca a 28 jugadores para los amistosos ante Estados Unidos y México

El seleccionador Sebastián Beccacece anunció una lista de 28 jugadores para los amistosos FIFA de octubre, donde Ecuador enfrentará a Estados Unidos y México como parte de su preparación rumbo al Mundial de 2026. Será la primera doble fecha del entrenador argentino al mando de la Tri, con la oportunidad de evaluar tanto a jóvenes talentos como a figuras consolidadas.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) difundió el listado oficial a través de las redes sociales de la Tri. Entre las principales novedades destaca el llamado del portero Cristhian Loor, de apenas 19 años, quien forma parte del Botafogo de Brasil, aunque aún no ha sumado minutos en el equipo profesional. Su inclusión confirma la apuesta de Beccacece por una renovación gradual dentro del plantel nacional.

Regresos que refuerzan las bandas

En la convocatoria también sobresalen los regresos de Jhoanner Chávez y Yaimar Medina, jugadores que aportarán velocidad y proyección por las bandas. Ambos futbolistas llegan con ritmo competitivo y podrían ser piezas clave en el sistema ofensivo que busca implementar el técnico argentino.

Fechas y sedes confirmadas para los amistosos de Ecuador

Ecuador disputará su primer amistoso ante Estados Unidos el viernes 10 de octubre, en la ciudad de Austin, Texas. Luego, el equipo tricolor viajará a Guadalajara, donde el martes 14 de octubre se medirá frente a México, cerrando así una exigente doble jornada que servirá como termómetro para el nuevo ciclo mundialista.

