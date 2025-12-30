Industria automotriz de América Latina impulsa modelo de movilidad sostenible

Representantes de 10 países, entre ellos Ecuador, firmaron en Lima un manifiesto que propone visión 'verde' urbana y rural

Los principales representantes de la industria automotriz llegaron a acuerdos importantes enfocados en movilidad sostenible para el año que está por empezar,

Representantes de la industria automotriz de Ecuador, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Panamá y Perú coincidieron en que es indispensable avanzar hacia un modelo de movilidad sostenible, inclusivo y adaptable, capaz de responder a las realidades de cada país de la región.

Esta visión quedó plasmada en un Manifiesto de movilidad sostenible, elaborado por la Asociación Latinoamericana de Distribuidores de Automotores (Aladda) y firmado el 11 de diciembre de 2025 en Lima, Perú.

Los gremios de Aladda se reunieron en Perú y analizaron la situación del sector automotor. Y, respaldaron el Manifiesto de Movilidad Sostenible, que ratifica el compromiso por una movilidad sostenible y adaptable a la realidad de la región.

El documento plantea políticas y acciones que no solo involucran al Estado, sino también a la empresa privada, la industria automotriz y la ciudadanía, con énfasis en la cultura de sostenibilidad. “El objetivo es considerar todas las realidades para reducir desigualdades y proteger el ambiente en América Latina”, explicó Genaro Baldéon, presidente de Aladda.

Movilidad urbana y rural: realidades distintas

Cuando el manifiesto habla de adaptabilidad, Baldéon subraya que no existe una solución única para todos los territorios. “No es lo mismo la movilidad en el campo que en la ciudad. El tipo de vehículo y de tecnología dependerá de las necesidades específicas de cada zona”, señaló.

La diversidad territorial y social debe ser un eje central de cualquier política de movilidad sostenible, especialmente en una región marcada por contrastes entre áreas urbanas y rurales.

Ocho ejes para una movilidad sostenible

Con la firma del manifiesto, Aladda propone avanzar hacia ocho compromisos clave:

Un ecosistema de movilidad sostenible basado en la neutralidad tecnológica. Promoción de la movilidad peatonal, ciclista y un transporte público digno. Mejora en la calidad de los combustibles, adaptada al contexto regional. Impulso de la economía circular como compromiso ambiental integral. Desarrollo de infraestructura para una transición sostenible. Renovación del parque automotor en la región. Prohibición de la importación de vehículos usados que afectan la seguridad y el ambiente. Compromiso integral con la sostenibilidad, enfocado en educación, colaboración y transparencia.

Más alternativas ‘verdes’ para la región

El presidente de Aladda aclaró que la electromovilidad no debe verse como la única solución ambiental. “La industria está invirtiendo en investigación y desarrollo para mejorar y hacer más eficientes distintas tecnologías”, afirmó, insistiendo en la neutralidad tecnológica como eje estratégico.

Para Baldéon, una movilidad sostenible requiere fortalecer el transporte público seguro y eficiente, además de priorizar los medios alternativos como la caminata y la bicicleta. También destacó la necesidad de ampliar y mejorar sistemas como metros, metrovías y cablevías, junto con una infraestructura vial adecuada.

